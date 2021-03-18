توخيل: تشيلسي لا يخشى أحداً في «الأبطال»

لندن (رويترز)

قال توماس توخيل مدرب تشيلسي، إن «البلوز» ليس خائفاً من أي منافس في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد تأهل الفريق الإنجليزي إلى دور الثمانية للمرة الأولى منذ 2014، عقب انتصاره 2-صفر على أتلتيكو مدريد.

وهز حكيم زياش وإيمرسون بالميري الشباك ليكمل تشيلسي تفوقه 3-صفر في النتيجة الإجمالية، ويمدد سجله الخالي من الهزيمة في كل البطولات إلى 13 مباراة، منذ تولي توخيل المسؤولية، بعد إقالة فرانك لامبارد.

وأوضح توخيل أن تشيلسي استحق مكانه بين كبار أوروبا، وقال: أهم شيء هو أننا نستحق ذلك، مثل هذه النتائج تمنحك الحافز لتحقيق أمور استثنائية، وواثق من أنه لا يوجد من يريد مواجهتنا، سيكون تحدياً صعباً، ولكن بمرور الوقت يجب ألا نخاف، سنواجه أي منافس تضعه القرعة في طريقنا.

وكان توخيل سعيداً بأداء فريقه أمام متصدر الدوري الإسباني، ولكنه شدد على أن المجال ما زال متاحاً للتطور، وقال: يجب علينا التحسن في الهجمات المرتدة، يجب أن نفكر في التقدم إلى الأمام دائماً، ونستغل السرعات والمساحات، ونتطلع لكي نكون أكثر فاعلية ودقة.

ويستضيف تشيلسي، صاحب المركز الرابع في الدوري، منافسه شيفيلد يونايتد في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي يوم الأحد.



