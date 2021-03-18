أشرعة «أبو الأبيض» تبحر في مياه أبوظبي

مصطفى الديب (أبوظبي)

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق غدا منافسات سباق أبو الأبيض للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، الذي ينظمه نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت. كان النادي قد اتخذ قراراً بتأجيل الحدث لمدة أسبوع بسبب عدم ملاءمة الأحوال الجوية.

وخصص «أبوظبي للرياضات الشراعية» أربعة ملايين درهم جوائز مالية للفائزين، وكذلك ثلاث سيارات لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى، وحددت اللجنة المنظمة خط الانطلاق من جزيرة أبو الأبيض وصولاً إلى كورنيش العاصمة، حيث مقر تتويج الفائزين، وتبلغ مسافة التسابق حوالي 22 ميلاً بحرياً.

وتقام المنافسات التي يشارك فيها 90 محملاً شراعياً وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا، وشددت إدارة النادي على ضرورة التزام الجميع بهذه الإجراءات، أهمها تسليم نتيجة فحص سلبية من الفيروس قبل انطلاقة السباق بـ 48 ساعة، فضلاً عن مراعاة المسافات الآمنة خلال الحدث نفسه بحيث لا تقل عن عشرين متراً بين كل محمل والآخر.

من جهته، وجه أحمد ثاني مرشد الرميثي، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة على رعاية سموه الكريمة للسباق وكافة الفعاليات الكبرى التي تقام تحت مظلة النادي

وطالب الرميثي المشاركين في المنافسات بضرورة الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية، مؤكداً أنه لا تهاون على الإطلاق في تطبيق هذه الإجراءات، حفاظاً على صحة المشاركين وكذلك الصحة العامة للمجتمع.

وطالب من نواخذة المحامل التعاون في هذا الشأن، مشيراً إلى أن النادي حدد تلك الإجراءات وتوقيتات تسليم الفحوصات الطبية اللازمة من أجل المضي قدماً في طريق النجاح، مثلما حدث في السباقات التي تم تنظيمها في الفترة الماضية.

وتمنى أن يكون التوفيق حليف الجميع، معرباً عن ثقته بنجاح سباق أبو الأبيض، حاله حال السباقات التي نظمها النادي في وجود جائحة كورونا.