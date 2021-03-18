شاهد رياضة.. «خلطة» جوزيه!

عمرو عبيد (القاهرة)

عدّل الأهلي المصري، حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، من وضعه كثيراً في مرحلة مجموعات النسخة الجارية من البطولة القارية، بعد انتصار كبير بثلاثية نظيفة على حساب فيتا كلوب الكونغولي، في عقر داره، خلال الجولة الرابعة، ورغم تلقي مدربه الجنوب أفريقي، بيتسو موسيماني، الكثير من الانتقادات بسبب تراجع أداء «المارد الأحمر»، منذ حصوله على الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية 2020، فإن الواقع والنتائج تشير إلى نجاح موسيماني، وإذا كانت خسارة «بطل القرن» خارج الديار أمام سيمبا التنزاني، في الجولة الثانية من دور المجموعات، فتحت أبواب الهجوم على مدرب الأهلي، إلا أن نتائجه خارج ملعبه منذ توليه مهمة قيادة البطل المصري، تشير إلى نجاح كبير، ربما يتجاوز ما حصده «الأسطورة»، البرتغالي مانويل جوزيه، في بداية عهده مع «عملاق القلعة الحمراء» قبل 20 عاماً!

موسيماني بدأ مسيرته الأفريقية مع الأهلي، بفوز رائع على حساب الوداد المغربي في ملعب الأخير، بهدفين نظيفين، وخاض الجنوب أفريقي 4 مباريات مع «المارد الأحمر» خارج الديار، منذ أكتوبر 2020، فاز خلالها 3 مرات، على الوداد وفيتا كلوب، وبينهما سونيديب من النيجر خلال الدور الأول من النسخة الجارية، بينما خسر مباراة وحيدة.

وبالعودة إلى عام 2001، ورغم خسارته أمام فريق البحر الأحمر الأريتري في الدور الأول خارج الديار، فإنه انطلق بعد ذلك، ليحصد الفوز الأول خارج ملعبه على حساب سان ميشيل يونايتد من سيشل، قبل الانتصار الرائع في افتتاح مرحلة المجموعات، بثلاثية مقابل هدف أمام بترو أتلتيكو الأنجولي، ويومها بدأ الأهلي بالهجوم ليسجل هدفه الأول قبل انتهاء الـ5 دقائق الأولى من المباراة، بعدما اقتنص مهاجمه السابق، علاء إبراهيم، الكرة وتلاعب بدفاع الفريق المستضيف، وانتهى الشوط الأول بنتيجة 2-0 للأهلي، عقب تسجيل النيجيري صنداي إبيجي الهدف الثاني من رأسية صاروخية، ورغم إدراك أصحاب الأرض لهدف، فإن أحمد أبو مسلم أنهى الأمور خلال آخر 10 دقائق، بهدف ثالث.