كاريجر: «السن» يبقي صلاح وكين مع ليفربول وتوتنهام!

أنور إبراهيم (القاهرة)

قال النجم الإنجليزي المخضرم جيمي كاريجر أسطورة «الريدز»، إن رحيل محمد صلاح «ليفربول»، وهاري كين «توتنهام» إلى أحد الناديين العملاقين في «الليجا» الإسباني، برشلونة وريال مدريد، أو أي فريق آخر يلعب في الدوري الإنجليزي، أمر وارد وممكن، ولكنه أكد في الوقت نفسه إنهما فوتا على نفسيهما فرصة الانتقال، في إطار صفقة ضخمة من الناحية المادية، مشيراً إلى إن بقاء صلاح وكين في ليفربول وتوتنهام، لسنوات قادمة، سيكون القرار الأصوب والأفضل لهما.

وكان اسم صلاح تردد كثيراً منذ بداية تألقه مع ليفربول، ليكون صفقة متوقعة لبرشلونة أو ريال مدريد، بينما تردد اسم كين لأن يصبح صفقة منتظرة في ريال مدريد أو مانشستر يونايتد، وفي الحالتين لم يحدث أي تطور مثمر.

وأضاف: أعتقد أن وضع صلاح وكين متشابه تماماً، وإنهما سيكملان مشوارهما مع «الريدز» و«السبيرز» السنوات المقبلة، نظراً لأن عامل السن ليس في مصلحتهما، إذ يبلغ الأول 29 عاماً، والثاني 28 عاماً، وهذا يؤخذ في الاعتبار عادة في أي صفقة انتقال مهمة، لأن الأندية المشترية ستتردد كثيراً في دفع 120 مليون جنيه استرليني لنادي أي منهما.

وأكد كاريجر أن الأندية الكبرى ستهتم أكثر بالحصول على خدمات اللاعبين الأكثر شباباً مثل الفرنسي كيليان مبابي «22 عاماً» لاعب باريس سان جرمان، والنرويجي إيرلينج هالاند «20 عاماً» لاعب بروسيا دورتموند، واللذين تتجه نحوهما الآن أنظار الأندية الأوروبية الكبرى، إذ ما زال أمامهما الفرصة للعب والتألق لعشر سنوات على الأقل.



