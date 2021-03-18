الوحدة يستعيد لوكاس في «الديربي» أمام الجزيرة

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

عاد المدافع البرازيلي لوكاس بيمينتا إلى تدريبات الوحدة، لتتأكد مشاركته أمام الجزيرة، في «ديربي العاصمة» يوم الأحد المقبل، ضمن «الجولة 22» لدوري الخليج العربي، بعد تعافيه من إصابة بسيطة تعرض لها في المران قبل لقاء الظفرة بالجولة الماضية، كما يعود أيضاً المدافع عبدالله الكربي من الإيقاف، فيما يتواصل غياب خميس إسماعيل للمباراة الرابعة على التوالي، ومحمد برغش للمباراة الثانية، لإصابتهما في العضلة الضامة.

ويواصل «العنابي» تدريباته تحت إشراف الفرنسي جريجوري دوفرينيس مدرب فريق تحت 21 سنة بالنادي، وعلمت «الاتحاد» أن ظروف البروتوكول الصحي أجلت بدء الهولندي تين كات «المدرب الجديد القديم» مهمته الثلاثاء الماضي، على أن يكون موجوداً بالنادي غداً «الجمعة»، أي قبل 48 ساعة من القمة المرتقبة أمام الجزيرة، والتي يستضيفها الوحدة على استاد آل نهيان بأبوظبي.

ويواصل الفريق تدريباته يومياً على ملعبه، وبمعنويات عالية، بعد تجاوزه خسارة «الكلاسيكو» أمام العين، بالفوز على الظفرة، بعد أداء متميز، ومثّل ذلك «ردة فعل» قوية يخطط الوحدة لاستمرارها أمام الجزيرة المتصدر، خاصة أنه تحرر من الضغوط، عقب ابتعاده من المنافسة على درع الدوري.

وينتظر أن تشهد التشكيلة الأخيرة التي واجه بها الظفرة تغييرات محدودة، بعودة لوكاس إلى مركز قلب الدفاع، بينما لن يطرأ تغيير كبير في المراكز الأخرى، خاصة بعد أن تألق الوحدة على الصعيدين الجماعي والفردي.

من جهة ثانية، يرسل الوحدة قائمته المشاركة في دوري أبطال آسيا هذا العام قبل 23 مارس الحالي، وهو آخر موعد لتسليم قوائم الفرق المشاركة في البطولة التي تنتظر «أصحاب السعادة» مواجهة مهمة في الأدوار الإقصائية أمام الزوراء العراقي 7 أبريل المقبل، ويتأهل الفائز منهما إلى المجموعة الخامسة بجانب بيروزي الإيراني والريان القطري وجوا الهندي.

يذكر أن الفرصة متاحة أمام الوحدة لاستبدال 8 لاعبين قبل أسبوع من مباراته مع الزوراء.



