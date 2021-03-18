أنور إبراهيم (القاهرة)
تجرى قرعة دور الثمانية ونصف النهائي لدوري أبطال أوروبا 19 مارس الجاري، بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بمدينة نيون السويسرية، على أن يقام ذهاب ربع النهائي 6 و7 أبريل والإياب 13 و14 أبريل، فيما يجرى ذهاب نصف النهائي 27 و28 أبريل، والإياب 4 و5 مايو، على أن يقام النهائي باستاد أتاتورك الأولمبي بمدينة استانبول التركية 29 مايو.
وفي سياق مختلف، شهدت مباريات دور الـ16 للبطولة بعض الأرقام والظواهر الجديدة، أبرزها أن هذا الدور شهد تأهل 4 أندية يقودها مدربون ألمان، وهي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك في تاريخ البطولة، وهم: يورجن كلوب «ليفربول»، وتوماس توخيل «تشيلسي»، وهانسي فليك «بايرن ميونيخ»، وإيدن تيرزيتش «بروسيا دورتموند».
ونجح بايرن ميونيخ، بفوزه في مجموع مباراتيه ضد لاتسيو «6-2» في أن يصبح أكثر الأندية تأهلاً إلى الثمانية «19 مرة»، متفوقاً بذلك على برشلونة الإسباني «18مرة»، وشهدت النسخة الحالية للبطولة أيضاً تأهل تشيلسي الإنجليزي إلى دور الثمانية، بعد 4 نسخ متتالية للبطولة لم يتجاوز فيها «البلوز» دور الـ16.