للمرة الأولى.. 4 مدربين ألمان في ربع نهائي «الأبطال!

أنور إبراهيم (القاهرة)

تجرى قرعة دور الثمانية ونصف النهائي لدوري أبطال أوروبا 19 مارس الجاري، بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بمدينة نيون السويسرية، على أن يقام ذهاب ربع النهائي 6 و7 أبريل والإياب 13 و14 أبريل، فيما يجرى ذهاب نصف النهائي 27 و28 أبريل، والإياب 4 و5 مايو، على أن يقام النهائي باستاد أتاتورك الأولمبي بمدينة استانبول التركية 29 مايو.

وفي سياق مختلف، شهدت مباريات دور الـ16 للبطولة بعض الأرقام والظواهر الجديدة، أبرزها أن هذا الدور شهد تأهل 4 أندية يقودها مدربون ألمان، وهي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك في تاريخ البطولة، وهم: يورجن كلوب «ليفربول»، وتوماس توخيل «تشيلسي»، وهانسي فليك «بايرن ميونيخ»، وإيدن تيرزيتش «بروسيا دورتموند».

ونجح بايرن ميونيخ، بفوزه في مجموع مباراتيه ضد لاتسيو «6-2» في أن يصبح أكثر الأندية تأهلاً إلى الثمانية «19 مرة»، متفوقاً بذلك على برشلونة الإسباني «18مرة»، وشهدت النسخة الحالية للبطولة أيضاً تأهل تشيلسي الإنجليزي إلى دور الثمانية، بعد 4 نسخ متتالية للبطولة لم يتجاوز فيها «البلوز» دور الـ16.



