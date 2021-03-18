سكيلاتشي: الإنتر بطل «الكالشيو» ورونالدو يرحل في الصيف

أنور إبراهيم (القاهرة)

رغم أن الإيطالي الأسطورة سيلفاتوري سكيلاتشي الملقب بـ«توتو»، من أهم نجوم يوفنتوس من 1989 إلى 1992، وأحد مشجعيه الكبار حتى الآن، فإنه كان موضوعياً جداً في حديثه إلى صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت»، عندما سألته عن الفريق الذي يرشحه للفوز بالدوري الإيطالي «الكالشيو»، إذ قال: أعتقد أن بطل هذا الموسم هو إنتر ميلان «النيراتزوري»، وأن «السيدة العجوز» سيأتي في المركز الثاني في الترتيب، ولكنه يقاتل حتى آخر مباراة في الموسم.

وأضاف سكيلاتشي، هداف كأس العالم 1990 برصيد 6 أهداف، قائلاً: هذا الموسم ليس سهلاً على «البيانكونيري»، ويجب على أندريا بيرلو مدرب الفريق أن يلعب بتركيز أكثر، وأن يحرص دائماً على مشاركة أكبر عدد من النجوم ذوي الميول الهجومية، والقادرين على تسجيل الأهداف وصنع الفارق، وعدم الاكتفاء بكريستيانو رونالدو وألفارو موراتا، والدفع دائماً باللاعب كولوسيفسكي، إلى جانب الجناح كييزا، وتجهيز الأرجنتيني باولو ديبالا للمشاركة بقوة، فيما تبقى من مباريات في الدوري، بعد أن عانى من الإصابات التي أثرت كثيراً على مستواه، وأبعدته عن الملاعب معظم فترات الموسم.

وتطرق سكيلاتشي «56 عاماً» للحديث عن كريستيانو رونالدو، وقال: أتوقع أن يرحل «الدون» بنهاية الموسم، وأنا لا أعرف ما إذا كان النادي اقترح عليه تمديد عقده، من عدمه، ولكن الشيء المؤكد أنه لن يجد صعوبة في العثور على نادٍ جديد.

واعترف سكيلاتشي بأن الانتقادات وحملات الهجوم التي تعرض لها رونالدو عقب الخروج من دوري الأبطال «الشامبيونزليج» على يد بورتو البرتغالي، كانت تحمل الكثير من المبالغة والتجاوز، وقال: نحن نتحدث عن أفضل لاعب في العالم، وأي لاعب من الممكن أن يلعب مباراة سيئة. وتابع سكيلاتشي حديثه بقوله: سيواصل رونالدو عطاءه للفريق حتى نهاية الموسم، من أجل صورته وتاريخه وإنجازاته، وأيضاً من أجل النادي.

وأبدى سكيلاتشي تشككه، فيما يردده البعض بأن أهداف رونالدو كانت كافية وحدها لإعطاء دفعة قوية لليوفنتوس في الدوري الإيطالي، لأن فارق النقاط بين إنتر ميلان واليوفي وصل إلى 10 نقاط، وأن المنافس الأول على اللقب حالياً هو ميلان بفارق 9 نقاط عن إنتر المتصدر.



