تشلسي وبايرن إلى ربع نهائي أبطال أوروبا

جدد بايرن ميونيخ فوزه على لاتسيو ليرافق مواطنه دورتموند إلى ربع نهائي أبطال أوروبا، بينما لم يعد لإيطاليا أندية في البطولة. وفي لندن جدد تشيلسي فوزه على أتليتيكو مدريد ليصعد إلى نفس الدور للمرة الأولى منذ سنوات طويلة.

وتأهل بايرن ميونيخ حامل اللقب فوزه على ضيفه لاتسيو عندما تغلب عليه 2-1 الأربعاء في ميونيخ في إياب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، وبلغ ربع النهائي.

وسجل الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي (33 من ركلة جزاء) وبديله الدولي الكاميروني إريك ماكسيم تشوبو موتينغ (73) هدفي بايرن ميونيخ، وماركو بارولو (82) هدف لاتسيو.

وكان بايرن ميونيخ فاز 4-1 ذهابا في العاصمة روما قبل ثلاثة أسابيع.

وضرب بايرن ميونخ رقما قياسيا جديدا في البطولة الأوروبية العريقة، حيث وصل إلى دور الثمانية للمرة الـ 19، متجاوزا رقم برشلونة الإسباني الذي وصل إلى الدور ذاته 18 مرة، وهو الفريق الذي خرج من دور الستة عشر لنسخة الموسم الحالي، بعد خسارته أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة 5 - 2 بمجموع المباراتين.