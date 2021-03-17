الشارقة يفتح صفحة جديدة بلقاء الوصل



علي معالي (الشارقة)

حرص عبدالله العجلة رئيس شركة الشارقة لكرة القدم، على التواجد في مران الفريق اليوم، في محاولة لرفع معنويات الفريق، في هذه الفترة الحرجة، كما تحدث العجلة مع العنبري عقب المران في جلسة، خاصة في أحوال الفريق واستعداداته للمرحلة المقبلة، التي تبدأ بلقاء الوصل، وهو ما ينفي ما تردد من شائعات حول تقدم العنبري باستقالته.

قاد الكابتن عبدالعزيز العنبري مران الفريق استعداداً لمباراة الجولة 22 من دوري الخليج العربي، بحضور جميع اللاعبين بمن فيهم لوان بيريرا وكذلك ميلوني واستغرق التدريب 45 دقيقة، وشهد العديد من الفقرات، حيث يحاول الجهاز الفني استعادة ثقة اللاعبين لأنفسهم من خلال التحدث معهم عن أهمية تحقيق الفوز في مباراة الوصل يوم السبت المقبل، واعتبار تلك المباراة بمثابة صفحة جديدة يكون الفريق مطالباً بالفوز، بصرف النظر عن نتائج المنافسين.