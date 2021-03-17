«يوم الطفل».. الوهج في «مشاهد رائعة»

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

واصلت رابطة المحترفين مبادراتها الرائدة في كل جولة، واحتفلت بيوم الطفل الإماراتي الذي يصادف 15 مارس، خلال «الجولة 21»، لدوري الخليج العربي، والذي جاء هذا العام تحت شعار «حق اللعب» بفقرات منوعة في المباريات السبع التي شهدتها الجولة.

وجاء الاحتفاء بيوم الطفل الإماراتي عبر فيديوهات للاعبين وأطفالهم، تم نشرها عبر منصات رابطة المحترفين المختلفة، بينما كان الحضور طاغياً للحدث في مباريات الجولة عبر الشاشات الإلكترونية في الاستادات المختلفة، والشاشات الإلكترونية المحيطة بالملاعب والمؤثرات المرئية، لتزيد من وهج مباريات الجولة ورونقها بمشاهد رائعة، وتعكس في الوقت نفسه التفاعل الكبير الذي تقوم به رابطة المحترفين مع جميع المناسبات الوطنية أو الاجتماعية والإنسانية داخل الدولة، أو في المنطقة، لتؤكد أن دورها لا يقتصر على إدارة نشاط المحترفين فقط، بل يمتد إلى جسور متينة تربطها بالمجتمع بكل ألوان طيفه، عبر مبادراتها المتواصلة مع كل أسبوع جديد لمسابقاتها المختلفة.