واقعة غير مسبوقة في «دورينا».. «أزمة» إلغاء ضربة جزاء «الأزرق»

دبي (الاتحاد)

أسهم تواضع مستوى طاقم تحكيم مباراة النصر واتحاد كلباء، بقيادة يحيى الملا، في اشتعال أزمة غير متوقعة، أثرت على تقييم «الجولة 21» بالكامل، رغم نجاحات باقي الأطقم في إدارة المباريات الست الأخرى.

وشهدت الدقيقة 65 واقعة غير مسبوقة، عندما احتسب يحيى الملا ضربة جزاء صحيحة للنصر، وعند تنفيذها اقتحم أحد لاعبي «العميد» المنطقة وقت التنفيذ، وبالتالي ألغى الحكم احتساب الهدف، وعاد إلى تقنية الفيديو، وبدلاً من إعادة تنفيذ ضربة الجزاء، والتنبيه على لاعبي الفريق الحائز للضربة، على عدم دخول المنطقة، إلا بعد تنفيذها، قام بإلغاء الإعادة، ورفض احتساب الهدف، بل قام باحتسابه ضربة حرة لـ «النمور»، في واقعة أثارت استياء إدارة «الأزرق»، التي خاطبت اتحاد الكرة بشكوى ضد الطاقم، وطلبت عدم إسناد المباريات التي يكون النصر طرفاً فيها لهذا الطاقم، سواء طاقم الساحة أو الفيديو.

فيما طالب اتحاد كلباء إعادة المباراة، نظراً لوجود مخالفة فنية في تطبيق القانون، حيث لا يوجد قانون يفرض إلغاء الهدف من ضربة جزاء، إذا دخل أي لاعب في الفريق المنفذ للمنطقة، وإنما إعادة الضربة فقط.

واتفق خبراء التحليل في الاستوديو على خطأ طاقم المباراة، الذي غطى على تألق باقي الحكام في مباريات أخرى، وأدوها بكل اقتدار.

وعلى الجانب الآخر، نفى اتحاد الكرة أن يكون هناك قرار بإعادة المباراة، بسبب خطأ التحكيم في مباراة النصر واتحاد كلباء، وأن مثل تلك القرارات تتطلب قراراً من «الانضباط»، وتحقيق مع الأطراف كافة، بينما لا يمكن إعادة المباراة، لأن الطرف المتضرر من الخطأ فيها، هو الفائز وليس الخاسر.