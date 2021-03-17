زاناردي يدرس إراحة رامون

خورفكان (الاتحاد)

يدرس البرازيلي كايو زاناردي مدرب خورفكان، موقف المهاجم رامون لوبيز الذي يعاني إصابة منذ أيام عدة، وتحامل على نفسه أمام حتا، وسجل هدف الفوز لفريقه في الدقيقة 86، ومن المحتمل أن يغيب اللاعب عن لقاء اتحاد كلباء، في «الجولة 22»، يوم السبت المقبل، بسبب رغبة المدرب في إراحته، والاستعانة بأحد المهاجمين من فئة المقيمين لتجربتهم في اللقاء، بعد أن ضمن «النسور» بدرجة كبيرة البقاء في الدوري.

وستكون المباراة الثانية التي يغيب عنها المهاجم الذي سجل 11 هدفاً لفريقه بالدوري، حيث سبق أن غاب عن لقاء بني ياس بالدور الأول، بسبب الإصابة.