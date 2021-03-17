«أبوظبي للدراجات» يفتتح مقراً للنادي في منطقة الظفرة

أبوظبي (الاتحاد)

بحضور معالي الدكتور مغير الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع، وطلال الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع التطوير الرياضي لمجلس أبوظبي الرياضي، ومطر اليبهوني رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للدراجات، وأعضاء مجلس الإدارة، ومحمد الحمادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الامارات للطاقة النووية، افتتح النخيرة الخييلي المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للدراجات مقراً للنادي في منطقة الظفرة أمس الأول، ليكون امتداداً لمقر النادي الرئيسي في أبوظبي، وليقدم خدماته ويتابع النشاط المجتمعي لمحبي رياضة الدراجات في منطقة الظفرة.

ويأتي افتتاح المقر الجديد في منطقة الظفرة ضمن استراتيجية النادي الهادفة إلى توسيع نطاق نشر رياضة ركوب الدراجات في إمارة أبوظبي، واستقطاب المهتمين بها، وتوفير الاحتياجات المطلوبة لممارسة هذه الرياضة، في ظروف آمنة، وكذلك ليقوم المقر الجديد بتنسيق السباقات مع المقر الرئيسي في أبوظبي، والتي تقام في منطقة الظفرة، والتواصل مع الأفراد للمشاركة فيها.

وأكد النخيرة الخييلي المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للدراجات، أن تزايد أعداد ممارسي رياضة ركوب الدراجات في منطقة الظفرة، دفعنا لفتح هذا المقر لتعزيز التواصل مع محبي هذه الرياضة.

وأضاف: شغف رياضة ركوب الدراجات في تزايد مستمر بإمارة أبوظبي؛ لذا علينا العمل على استيعاب كل هذه الأعداد من هواة ركوب الدراجات، وتشجيع الجميع على أسلوب حياة صحي.

وقال: نادي أبوظبي للدراجات يعمل وفق خطط طموحة، وبرنامج زمني دقيق لتحقيق الأهداف المطروحة، لذلك نسعى إلى التفاعل بإيجابية من كل محبي رياضة الدراجات الهوائية، والوصول إليهم ومساندتهم بكل ما هو متوافر من إمكانيات فنية ولوجستية.