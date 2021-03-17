«الشاب سينر» يطيح بطل «تنس دبي»

دبي (الاتحاد)

فجر الشاب الإيطالي يانيك سينر مفاجأة كبيرة، في دور الـ 16 لبطولة سوق دبي الحرة للتنس، بالفوز على المصنف الرابع وبطل نسخة 2018، الإسباني روبرتو باوتيستا أجوت، 6-4 و3-6 و7-5، في ساعتين و24 دقيقة.

ونجح سينر الذي يشارك في منافسات دبي للمرة الأولى، في التأهل إلى ربع النهائي، متفوقاً على أجوت الذي وصل مؤخراً إلى الأدوار النهائية في بطولتي مونبلييه والأسبوع الماضي في الدوحة، وذلك خلال مباراة مشوقة اتسمت بالتعادل على مدار المجموعات الثلاث، إلا أنه حسم الفوز في شوط كسر التعادل في المجموعة الأخيرة.

ويعد سينر اسماً جديداً للكثيرين، إلا أنه سجل العديد من الأرقام القياسية، حيث أنهى عام 2020 في المرتبة الأولى للشباب، ضمن تصنيف جولة اتحاد لاعبي التنس المحترفين، وفاز بلقبه الثاني في بطولة ATP250 في وقت سابق هذا الموسم في ملبورن، وفاز بلقب نهائيات الجيل الجديد من لاعبي الاتحاد لعام 2019 في ميلانو، كما وصل إلى ربع نهائي بطولة فرنسا المفتوحة 2020، في أول مشاركة له فيها.

وقال سينر المصنف 16 في الدورة «إنه لاعب رائع، وهو صلب جداً»، بالنسبة لي كان من الصعب أن أجد التوازن الصحيح في الملعب، عدم التسرّع كثيراً وعدم التباطؤ؛ لذا أعتقد أن هذا هو كان مفتاح الفوز اليوم، وأتطلع إلى هذا النوع من المباريات، المباريات الصعبة، والتعرف على نفسي أكثر، مباراة بعد الأخرى ومحاولة التطور، وأعتقد أن هذا هو هدفي الأساس.

وقال كولم ماكلوكلين النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة: سينر اللاعب المراهق الأكثر متعة في العالم، حيث قدم أداءً استثنائياً أمام بطل 2018، ومن المرجح أن يحقق المزيد من الانتصارات خلال هذا الأسبوع المليء بالمفاجآت.

وفي بقية مباريات البطولة، تأهل المصنف الثالث في البطولة دينيس شابوفالوف، الذي لعب اليوم مباراته رقم 200 في مسيرته وتحت إشراف مدربه ميخائيل يوزني وصيف دبي السابق لمرتين، إلى ربع النهائي بعد فوزه 6-4 و6-3 على البولندي هوبيرت هوركاتش المصنف 35 عالمياً، وقدم الكندي دينيس شابوفالوف، المصنف الثالث في البطولة و12 عالمياً، البالغ 21 عاماً أداءً متميزاً وعدوانياً للتغلب على منافسه في غضون ساعة و12 دقيقة.



