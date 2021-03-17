سولسكاير: الفوز بلقب ليس مؤشراً جيداً على تقدم مانشستر يونايتد!

مانشستر (رويترز)

قال أولي جونار سولسكاير مدرب مانشستر يونايتد، أمس الأربعاء، إن الفوز بلقب ليس بالضرورة مؤشراً جيداً على التقدم وذلك قبل مواجهة ميلان الإيطالي في إياب دور الستة عشر للدوري الأوروبي لكرة القدم، مؤكداً أن الفريق يتطور يوماً بعد آخر.

ولا يزال سولسكاير يتعرض لانتقادات في موسمه الثالث مع «اليونايتد»، حيث لم يفز الفريق بأي لقب منذ حصوله على لقب الدوري الأوروبي في 2017 تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

لكن بعد أن احتل «اليونايتد» المركزين السادس والثالث في الدوري الممتاز تحت قيادة سولسكاير تقدم الفريق للمركز الثاني هذا الموسم، ويشعر المدرب النرويجي بأن التحسن على المستوى المحلي يظهر مدى تطور الفريق.

وقال سولسكاير في مؤتمر صحفي «من خلال مشاهدتي لما يحدث يومياً، أشعر بتحسن كبير من كل الجوانب، واللاعبون ينفذون جيداً ما نريده، نتفوق بفارق 12 نقطة على ما حققناه في الفترة نفسها من الموسم الماضي، بالطبع نتطلع للفوز بألقاب، لكن في بعض الأحيان قد يخفي الحصول على لقب ما يحدث من أمور أخرى في النادي.

وأضاف: موقعك في الدوري هو الذي يظهر مدى التطور الحقيقي، في بعض مسابقات الكأس قد يلعب الحظ دوراً في مشوارك.

ويشعر سولسكاير بالثقة قبل مواجهة ميلان في سان سيرو غداً «الخميس» رغم تعادلهما 1-1 ذهاباً.

وقال: يجب أن نقدم أفضل مستوياتنا، ميلان فريق قوي بدنياً، ويملك طاقة كبيرة، لكنها ستكون من نوعية المباريات التي يجب أن نقبل التحدي فيها للوقوف على قدراتنا للوصول إلى أبعد مدى.

ومنحت عودة لاعبين غائبين مثل الحارس ديفيد دي خيا وبول بوجبا و دوني فان دي بيك قبل مواجهة ميلان سولسكاير دفعة كبيرة، لكن مدرب «اليونايتد» أكد أن عودتهم لا تعني بالضرورة مشاركتهم في التشكيلة الأساسية.

وكشف سولسكاير في وقت لاحق أن المهاجم إدينسون كافاني، الذي كان في البداية ضمن التشكيلة المسافرة إلى إيطاليا، تعرض لانتكاسة وسيبقى في مانشستر.

وأضاف «للأسف يبدو أن كافاني تعرض لانتكاسة خلال التدريب اليوم ولم يشعر بأنه في كامل الجاهزية للسفر».



