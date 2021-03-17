تورينو يودع مراكز الهبوط بـ«انتفاضة ساسولو» في «الكالشيو»

روما (د ب أ)

أنعش تورينو آماله في البقاء بالدوري الإيطالي، بفوز مثير 3-2 على ضيفه ساسولو اليوم «الأربعاء» في مباراة مؤجلة من المرحلة الرابعة والعشرين للبطولة.

وارتفع رصيد تورينو، الذي حقق انتصاره الرابع في مسيرته بالبطولة خلال الموسم الحالي، إلى 23 نقطة في المركز السابع عشر (الرابع من القاع)، ومازال يمتلك مباراة مؤجلة.

في المقابل، ظل ساسولو، الذي حقق فوزاً وحيداً في لقاءاته الخمسة الأخيرة بالبطولة، في المركز الثامن برصيد 39 نقطة.

وتقدم ساسولو بهدفين حملا توقيع نجمه دومينيكو بيراردي في الدقيقتين 6 و38، ولكن تورينو انتفض في الدقائق الأخيرة، مستغلاً اطمئنان لاعبي ساسولو على تحقيق الفوز، ليحرز سيموني زازا ورولاندو ماندراجورا هدفين في الدقيقتين 77 و.87

وعاد زازا لهز الشباك من جديد، محرزاً هدف الفوز الثمين لتورينو وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، ليقود فريقه للخروج من مراكز الهبوط في ترتيب المسابقة.