اجتماع جدة يناقش ترتيبات جائزة السعودية لـ «الفورمولا-1»

الرياض (د ب أ)

استقبل الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة السعودي ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية، ستيفانو دومينكالي الرئيس التنفيذي لسباقات الجائزة الكبرى «الفورمولا-1»، اليوم «الأربعاء».

وذكرت وزارة الرياضة السعودية عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي، أن اللقاء جاء في الوقت الذي يزور فيها دومينكالي مدينة جدة السعودية.

وأضافت الوزارة أن اللقاء شهد حضور الأمير خالد بن سلطان الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وعدد من مسؤولي فورمولا 1.

وتابعت أن اللقاء شهد مناقشة الترتيبات الخاصة كافة بسباق جائزة السعودية الكبرى لـ «الفورمولا-1»، والذي سيقام في الفترة من الثالث وحتى الخامس من ديسمبر المقبل في جدة، وهو يمثل الجولة ما قبل الأخيرة من سباقات الموسم الحالي.

