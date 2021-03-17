بيراميدز «6 من 6» في كأس الاتحاد الأفريقي

القاهرة (أ ف ب)

واصل بيراميدز المصري، وصيف بطل النسخة الأخيرة، انطلاقته القوية محققاً فوزه الثاني توالياً، عندما تغلب على مضيفه نامونجو التنزاني 2-صفر أمس «الأربعاء» في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة، ضمن دور المجموعات «ثمن النهائي» لمسابقة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

على الملعب الوطني بالعاصمة التنزانية دار السلام، انتظر بيراميدز، حتى الدقيقة 71 ليفتتح التسجيل عبر رمضان صبحي من ركلة جزاء، إثر عرقلة «البديل» محمد فاروق داخل المنطقة، وأضاف عمر جابر الهدف الثاني في الدقيقة 84.

وكان بيراميدز الذي خسر المباراة النهائية العام الماضي أمام نهضة بركان المغربي صفر-1، ضرب بقوة في الجولة الأولى عندما أكرم وفادة ضيفه نكانا الزامبي بثلاثية نظيفة، ووصل بيراميدز إلى 6 نقاط.

وتقدم مسؤولو بيراميدز قبل انطلاق المباراة بشكوى رسمية للاتحاد الأفريقي «الكاف» ضد نادي نامونجو والمنظمين، بعد تعرض بعثته لموقف غريب، حيث فوجئ أفرادها برش مادة بيضاء غريبة على ملابس اللاعبين قبل وصولهم إلى الملعب، أصابتهم بذعر شديد «وحكة» في أجسادهم ما أصاب الجميع بذعر شديد، بحسب بيان رسمي صادر عن النادي المصري.

وتقدمت البعثة المصرية بشكوى لمراقب المباراة والمنسق العام الذي عاين الغرفة، وبعد تأكده من وجود المادة البيضاء الغريبة على الملابس، أعطى أوامره بفتح غرفة ملابس أخرى للفريق، ليستعد فيها لخوض المباراة، وطلب من مسؤولي البعثة كتابة مذكرة رسمية وشكوى وتقديمها لـ «الكاف».

واضطرت البعثة قبل المباراة إلى غسل الملابس والقمصان لتطهيرها من المادة الغريبة، ولاحقاً وضعها على أرضية الملعب بهدف تعريضها لأشعة الشمس.

وأثبت المراقب الواقعة في تقريره وسمح لفريق بيراميدز بتغيير الزي المتفق عليه فارتدى اللونين الأبيض والأسود بدلاً من اللون الأسود.

وانفرد شبيبة القبائل الجزائري بصدارة المجموعة الثانية بتعادله مع مضيفه نابسا ستارز الزامبي 2-2.

وتقدم أصحاب الأرض بهدفين لجيمي موكيا في الدقيقة 12، ودويسي سوكو في الدقيقة 63، ورد الضيوف بهدفي أموس سيموانزا في الدقيقة 82 خطأ في مرمى فريقه، وماسينيسا نزلة في الدقيقة 90)

ورفع شبيبة القبائل رصيده الى أربع نقاط في الصدارة مستغلاً خسارة شريكه السابق نهضة بركان المغربي حامل اللقب أمام مضيفه كوتون سبور الكاميروني بهدفين نظيفين سجلهما سوايبو مارو وسيبيري أرنو سانو.

وتراجع نهضة بركان إلى المركز الثالث، بعدما تجمد رصيده عند ثلاث نقاط بفارق الأهداف خلف كوتون سبور، فيما يحتل نابسا المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.



