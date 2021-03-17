تنظيم نسختين من «محاربي الإمارات» في أبوظبي 19 و20 مارس

أبوظبي (وام)

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولات محاربي الإمارات عن تنظيم نسختين جديدتين هما بطولة محاربي الإمارات 17 «النسخة العربية 2»، وبطولة محاربي الإمارات «النسخة 18»، وذلك في صالة جو جيتسو أرينا بأبوظبي 19 و20 مارس الجاري.

وقال فؤاد درويش رئيس اللجنة المنظمة لبطولات محاربي الإمارات، إن تنظيم نسختين من البطولة، يعد سابقة جديدة تضاف إلى سجل إنجازات البطولة الحافل.

وأعلن خلال مؤتمر صحفي عن اكتمال التحضيرات النهائية لإقامة البطولة وبدء وصول اللاعبين الدوليين إلى أراضي الدولة، من مختلف أنحاء العالم، حيث تضم فعاليات النسخة العربية الثانية من بطولة محاربي الإمارات 17 أربعة عشر نزالاً بين 28 مقاتلاً من 12 دولة عربية، من بينهم 4 مقاتلين إماراتيين، و2 من الكويت، ومقاتل من السعودية، و3 من الأردن، و4 من مصر، و3 من الجزائر، و5 من المغرب، و2 من فلسطين، وأردني، وتونسي، وعراقي، ومقاتل من جزر القمر.

وأشار إلى أن النزال الرئيس بهذه النسخة، يتضمن مواجهة بين رامي سعدة من فلسطين، ضد عبد العلي حريري، فيما يحصل المقاتلون الإماراتيون على حصة الأسد، في مجموع النزالات بهذه النسخة، حيث يعود محمد يحيى، ليواجه سليم البكري في وزن الخفيف، ويواجه المقاتل الإماراتي عبدالله محمد علي نظيره المصري مدحت محمد علي، في وزن الخفيف، ويلتقي يوسف الحوسني، مع فارس موسى من الأردن، فيما يحصل المقاتل الواعد محمد الكثيري على أولى نزالاته الاحترافية في هذه النسخة، ضد المقاتل مصطفى الحامي من مصر الذي يخوض كذلك أولى نزالاته الاحترافية.

وبين أن منافسات النسخة 18 من البطولة تقام يوم 20 مارس الجاري بقاعة جو جيتسو أرينا، وتشهد البطولة 13 نزالاً بين 26 مقاتلاً من 19 دولة عربية وآسيوية وأوروبية ومن الأميركيتين، حيث يجمع النزال الرئيس بين بطل محاربي الإمارات الحالي، في وزن الديك، إكزافير علوي من المغرب والبرازيلي فنيسيوس دي أوليفييرا.

وأكد أنه رغم كل ما حققته «محاربي الإمارات» من إنجازات ونجاحات، على مدار العامين السابقين، فإننا ما زلنا في بداية الطريق، وما زالت طموحاتنا في مهدها نستقي أهدافنا وتطلعاتنا نحو المستقبل من رؤية وعزيمة قيادة الدولة الرشيدة.

ويتم استقبال الجمهور في كلتا النسختين شرط الحصول على لقاح «كوفيد- 19»، وإبراز نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف، لمدة لا تزيد على 24 ساعة، مع الالتزام التام بتعليمات الصحة والسلامة والإجراءات الوقائية والاحترازية كافة.

كما يمكن متابعة جميع أحداث البطولة عبر قنوات أبوظبي الرياضية - الشريك الإعلامي للبطولة - وكذلك عبر قناة البطولة على يوتيوب، ومن خلال تطبيق الهواتف الذكية الخاص بالبطولة، والذي يمكن تحميلة مجاناً تحت مسمى UAE Warriors.



