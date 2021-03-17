مورينيو يطالب بحماية كين

لندن (رويترز)

قال جوزيه مورينيو مدرب توتنهام هوتسبير، اليوم الأربعاء، إن هاري كين سيخوض مباراة إياب دور الستة عشر للدوري الأوروبي لكرة القدم أمام دينامو زغرب، وحث جاريث ساوثجيت مدرب منتخب إنجلترا على حماية اللاعب، وعدم الدفع به في كل المباريات الثلاث المقبلة بتصفيات كأس العالم.

وفاز توتنهام على منافسه الكرواتي 2-صفر ذهاباً، وقال مورينيو إنه لن يغامر في مباراة الإياب بوضع كبير هدافيه على مقاعد البدلاء.

وخاض كين بالفعل أكثر من 40 مباراة هذا الموسم، رغم غيابه عن بعض المباريات بسبب إصابة في الكاحل، وحث مورينيو مدرب إنجلترا على توخي الحذر، حيث يستعد المنتخب لمواجهة سان مارينو وألبانيا وبولندا خلال الفترة الدولية في وقت لاحق هذا الشهر.

وقال مورينيو: سيشارك كين في مباراة العودة، المباراة ستكون مفتوحة وهي مهمة جداً لنا ولذا سأدفع به.

وأضاف: لا يمكنني التعليق على عمل جاريث ساوثجيت، توجد اتصالات طيبة بينه وبين كين ولا أرغب في التدخل بينهما، يمكنهما الوصول إلى حل وسط لحماية اللاعب.

وأكد مورينيو أن سون هيونج مين سيغيب عن المواجهة بعد خروجه مصاباً في الخسارة أمام مضيفه أرسنال، بسبب مشكلة في الفخذ، وقال إنه لن يلعب مع منتخب كوريا الجنوبية رغم استدعائه.

وواصل مورينيو: عندما يصاب أحد اللاعبين لا يهمنا إذا كانت المباراة ودية أو رسمية، لو وصلنا إلى الأسبوع المقبل وسون لا يزال مصاباً يمكننا إثبات ذلك للاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم، إذا لم يستطع اللعب مع ناديه فهو أيضاً لا يمكنه اللعب مع منتخب بلاده.



