«11 ساعة من اللعب النظيف» تستحق إشادة جوارديولا

لندن (رويترز)

أشاد بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، بالتفاهم بين قلبي الدفاع روبن دياز وجون ستونز، بعد الفوز على بروسيا مونشنجلادباخ في دوري أبطال أوروبا، وقال: إن هذه الشراكة كانت مؤثرة في المسيرة الرائعة للنادي في الفترة الأخيرة.

وبلغ سيتي دور الثمانية في دوري الأبطال للموسم الرابع على التوالي عقب الفوز 2-صفر على النادي الألماني، ليتفوق 4-صفر في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ولم يستقبل فريق جوارديولا أي هدف في دوري الأبطال منذ الجولة الافتتاحية في دور المجموعات أمام بورتو في أكتوبر، لتمر بذلك أكثر من 11 ساعة من اللعب بشباك نظيفة.

وقال جوارديولا: استقبلنا هدفاً واحداً فقط أمام بورتو وهذا أمر مذهل، لا يمكن أن ننكر الدور الرائع لروبن وجون في مساعدة الفريق على المضي قدماً هذا الموسم.

وخرج سيتي من دور الثمانية في آخر ثلاثة مواسم أمام ليفربول وتوتنهام هوتسبير وأولمبيك ليون على الترتيب، ويشعر المدرب الإسباني بالضغط لتحقيق النجاح في البطولة القارية هذه المرة.



