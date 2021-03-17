«خليجي 25».. مهلة إضافية للعراق قبل حسم «الاستضافة»

الدوحة (أ ف ب)

أرجأ اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، حسم تسمية الدولة التي ستستضيف النسخة المقبلة من كأس الخليج «خليجي 25»، إلى اجتماع لرؤساء الاتحادات الذين يمثلون الجمعية العمومية للاتحاد، على أن يعقد الاجتماع خلال شهر.

وقال الاتحاد الخليجي خلال بيان: اطلع المكتب التنفيذي خلال اجتماعه على تقرير لجنة دراسة ملفات استضافة خليجي 25، الذي قدمه جاسم الشكيلي نائب رئيس الاتحاد ورئيس لجنة دراسة الملفات الخاصة باستضافة كأس الخليج.

وأوصى: بعقد اجتماع لرؤساء الاتحادات خلال شهر واحد لاتخاذ القرار النهائي بتسمية البلد المنظم لخليجي 25.

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم قد تقدم بطلب استضافة البطولة في البصرة، بيد أن صعوبات أمنية قد تقف حائلاً دون موافقة الاتحاد الخليجي على تلك الاستضافة، ما يرجح إقامة البطولة في قطر للمرة الثانية توالياً، بعدما استضافت النسخة الماضية شهر ديسمبر 2019، حيث تقدم الاتحاد القطري بملف بديل في حال عدم قدرة البصرة على توفير معايير الاستضافة.

وأكد الشكيلي أن المكتب التنفيذي منح مهلة إضافية للاتحاد العراقي، القرار لم يتخذ بعد، نحن في لجنة دراسة الملفات رفعنا توصية والحسم سيكون خلال اجتماع لرؤساء الاتحادات.

وأضاف: الملف الوحيد الذي تم مناقشته هو الملف العراقي، لكن حسب النظام الأساسي هناك دولة تتقدم بصفة بديل وهي قطر.



