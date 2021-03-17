مكتسبات مهمة لقمة قادة الرياضة

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت بنجاحات مهمة أعمال قمة قادة الرياضة العالميين التي نظمها مجلس أبوظبي الرياضي عبر تقنية الاتصال المرئي، على مدار يومين وبمشاركة 30 متحدثاً عالمياً، وسط متابعة عالمية من مختلف القارات لأعمال القمة، والتي بلغت أكثر من 900 مسجل من المهتمين وأصحاب الشأن الرياضي والتسويقي والتجاري والإعلامي والاقتصادي.

وشهدت جلسات اليوم الثاني الختامي استعراض مجموعة من التجارب المميزة التي تعزز تبادل الخبرات ومناقشة سبل التطور والتقدم الرياضي في ظل ظروف المرحلة الحالية، حيث كانت البداية مع سيف راشد النعيمي الرئيس التنفيذي بالإنابة لأبوظبي لإدارة رياضة السيارات الذي قدم بدوره استعراضاً شاملاً عن حلبة مرسى ياس الموقع الذي أصبح منصة لممارسة مختلف أنواع الأنشطة الرياضية على مدار 365 يوماً، إلى جانب استضافة فعاليات جائزة الاتحاد الكبرى لـ «الفورمولا-1»، كما تناول خطط الإجراءات الاحترازية ومعايير السلامة والتدابير الوقائية التي طبقتها الحلبة في جميع الفعاليات والأنشطة، حفاظاً على سلامة جميع المشاركين.

وتحدثت في الجلسة الثانية كاساندرا كيلاريسكي، مديرة التسويق الرياضي والأولمبي في بريجستون بأميركا عن كيفية إعادة العلامات التجارية من جديد للشراكات الرياضية، في ظل تحديات وظروف المرحلة الراهنة، وأكدت أننا أصبحنا أكثر ذكاءً في المحتوى والتعامل وطرق وأساليب التواصل مع المؤسسات والرياضيين.

في المقابل ناقشت سارة زوكيرت رئيس نيكست جين تيلي كاست في دوري المحترفين الأميركي عن التقنيات الحديثة، وطرق استخدام الابتكار، لتقديم تجربة بث ديناميكية لمنافسات الدوري الأشهر في العالم.

وشهدت أعمال القمة استعراض تجربة سلسلة سباقات «الفورمولا-1» عبر المتحدثة كاترينا تورناري رئيس الأعمال الجديدة للشراكات التجارية في «الفورمولا -1»، والتي أكدت أهمية الاستمرار بتنظيم السباقات تحت إجراءات محكمة، وقالت: واثقون من خططنا وشراكتنا الدولية وضرورة التكيف مع تداعيات المرحلة الراهنة، وحققنا نجاحات كبيرة في عام 2020، ونتطلع لنجاحات مضاعفة عام 2021، كما تطرقت إلى أن منظمة «الفورمولا1-» تنوي العمل مع شركاء جدد قبل الموسم الجديد وتحقيق الإضافة لسلسلة سباقاتنا العالمية.

وتطرق ألفريدو برميجو مدير الاستراتيجية الرقمية في «لا ليجا» وفرحان أحمد مدير الشراكات الاستراتيجية في تويتش تأثير الشراكة بين لا ليجا وتويتش لتحقيق المزيد من الخطط المثمرة التي تسهم في إشراك الشباب في عمليات البث الرقمي للدوري الإسباني، كما استعرض ماثيو بوتشر المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للكريكت خطط الاستضافة الناجحة لمنافسات الدوري الهندي الممتاز للمحترفين للكريكت، وقال: استضفنا 22 مباراة و93 حصة تدريبية، وذلك تحت إجراءات احترازية مشددة وبروتوكول صحي، تمكنا من خلاله تحقيق النجاح وترك الأثر المميز على بطولات الكريكت الدولية التي شهدتها أبوظبي، مؤكداً أن الأمر انطبق بصورة مماثلة على بطولة أبوظبي الدولية للكريكت «تي 10».



