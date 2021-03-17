الإسطبلات الخاصة تدشن مهرجان أبوظبي للقدرة

محمد حسن (أبوظبي)

بدعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، يدشن سباق الإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي لمسافة 100 كلم، فعاليات مهرجان أبوظبي لسباقات القدرة، الذي ينطلق في السادسة صباح الغد بقرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، ويتألف المهرجان بجانب سباق الإسطبلات الخاصة، من سباق للسيدات لمسافة 100 كلم، ويقام صباح الجمعة، ثم السباق الرئيسي لمسافة 120 كلم، السبت.

وتنظم الفعاليات قرية الإمارات العالمية بالتعاون مع اتحاد الفروسية، وتعتبر خاتمة الموسم بالقرية الذي جاء حافلاً، وشهد مجموعة من السباقات حققت نجاحاً كبيراً من حيث المستويات الفنية والعمل التنظيمي.

وأكدت اللجنة المنظمة ضرورة التزام المشاركين بكافة التعليمات الصادرة من الجهات المختصة في مكافحة جائحة كورونا، وقد تم وضع عدد من الشروط للدخول إلى القرية من أجل الحفاظ على سلامة الجميع، تتضمن إبراز نتيجة فحص «PCR - كوفيد-19»، سلبية، على أن لا تتجاوز 48 ساعة، وإبراز بطاقة الهوية، وارتداء كمامة الوجه، وقياس درجة الحرارة قبل الدخول.

ووضعت اللجنة المنظمة أيضاً عدداً من الضوابط التي يتوجب على الفرسان والمدربين الالتزام بها، ومنها عدم الازدحام داخل البوابة البيطرية ويسمح بالدخول لشخصين فقط، وسيتعرض للعقوبة كل من يحاول تأخير الخيل، ولا يسمح للطاقم المرافق بالتواجد في مداخل البوابة البيطرية.

وأكد مسلم العامري أن مهرجان أبوظبي يمثل محطة مهمة لمنافسات القدرة بقرية الوثبة، ويجذب نخبة الفرسان والفارسات للتنافس على جوائز قيمة، ونتوقع أن تشهد منافسات الموسم الحالي تواجداً مميزاً في الجوانب التنظيمية واللوجستية والفنية.

وأشار إلى أن سباقات المهرجان في النسخ الماضية شهدت العديد من المستويات المرتفعة وتسجيل أرقام قياسية في المشاركة والنتائج.

وقال القرية جاهزة لاستضافة هذا المهرجان الكبير، ويعد ختام الموسم لقرية الإمارات العالمية للقدرة، ونأمل أن يكون مسك ختام.

وخطفت إسطبلات إنجاز العائدة لمحمد سعيد النيادي الأضواء خلال النسخة الماضية لسباق الإسطبلات الخاصة ضمن المهرجان، وحصدت المركزين الأول والثاني بكل جدارة، حيث تمكنت الفارسة المخضرمة ليلى عبد العزيز الرضا، من انتزاع لقب السباق الذي أقيم لمسافة 100 كلم بمشاركة 158 من نخبة الفارسات والفرسان من مختلف الإسطبلات الخاصة.

وتوجت الرضا على صهوة «مافر ميسترال» بعد أن قطعت المسافة الكلية في السباق بزمن 3:30:07 ساعات، بمعدل سرعة بلغ 28.55كلم/‏‏‏‏ساعة.

وجاءت في المركز الثاني رفيقتها في الإسطبل ماسة عدنان على صهوة «مستكو اكس ار» مسجلة 3:30:14 ساعات، وحلت في المركز الثالث الأرجنتينية كاتلينا بوستونز على صهوة «شيانيتبجولير» لإسطبلات زعبيل.