نهائي كأس إسبانيا يكسر 25 % من «الصمت الجماهيري»

مدريد (رويترز)

رفض الاتحاد الإسباني التعليق على تقارير صحفية حول السماح للمشجعين، بحضور المباراة النهائية لكأس ملك إسبانيا لكرة القدم، والمؤجلة من الموسم الماضي، بين ريال سوسيداد وأتليتيك بلباو الشهر المقبل.

وقال التقرير إن ستاد إشبيلية الذي يسع 60 ألف متفرج سيكون جاهزاً لاستضافة نسبة تتراوح بين 20 و25 % من هذا العدد لنهائي كأس الملك للموسم الماضي في الثالث من أبريل، وكذلك لنهائي الموسم الجاري بين برشلونة وبيلباو في 17 من الشهر ذاته.

فيما يعتقد الاتحاد الإسباني أن اجتماعاً سيعقد مع بلباو وسوسيداد يوم الخميس، لتنسيق الأمور المتعلقة بالمباراة النهائية ومنها إمكانية حضور المشجعين.

وحظرت إسبانيا حضور المشجعين مباريات كرة القدم على مستوى المحترفين منذ مارس 2020، بسبب جائحة كوفيد-19، ما أسفر عن اتفاق بيلباو وسوسيداد على تأجيل نهائي كأس الملك لعام واحد، لزيادة فرصة وجود الجماهير في المدرجات.

ولم يسبق أن التقى بلباو وسوسيداد في نهائي كأس الملك، ووافق الفريقان على إهدار فرصة محتملة للتأهل للدوري الأوروبي هذا الموسم من أجل اللعب أمام المشجعين.



