اتحاد الكرة يجتمع مع «رباعي الأبطال»

دبي (الاتحاد)

عقد اتحاد كرة القدم اجتماعاً تنسيقياً مع ممثلي الأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا، الوحدة، العين، شباب الأهلي، والشارقة، بهدف الوقوف على آخر التحضيرات الخاصة بالمشاركة في البطولة التي تنطلق اعتباراً من أبريل المقبل، بمشاركة 40 فريقاً، تم توزيعها على 10 مجموعات، بواقع 5 مجموعات لمنطقة الغرب، ومثلها لمنطقة الشرق.

وعُقد الاجتماع على مدار يومين عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، وممثلي الإدارات المعنية، إلى جانب مسؤولي الفرق الأربعة.

وتناول الاجتماع الجوانب الخاصة بمشاركة أنديتنا في البطولة الآسيوية والاشتراطات التي حددها الاتحاد القاري، فيما يتعلق بالسفر والتنقل بالنسبة للأندية التي تلعب خارج أرض الدولة، وكذلك استضافة الشارقة لمباريات مجموعته، والرد على الاستفسارات الواردة من الأندية.

وأكد ا‬بن ‬هزام ‬أن ‬الاجتماع ‬يأتي ‬في ‬إطار ‬حرص ‬اتحاد ‬كرة ‬القدم، ‬برئاسة ‬الشيخ ‬راشد ‬بن ‬حميد ‬النعيمي، ‬على ‬توفير ‬كُل ‬احتياجات ‬أنديتنا، ‬وتقديم ‬الدعم ‬لها ‬لضمان ‬تحقيق ‬نتائج ‬إيجابية ‬خلال ‬المباريات، ‬مشيراً ‬أن ‬اتحاد ‬الكرة ‬يقوم ‬بتوفير ‬مرافق ‬إداري ‬وطبي ‬لكل ‬نادٍ ‬من ‬الأندية ‬الأربعة، ‬ليكونوا ‬حلقة ‬وصل ‬مع ‬الاتحاد ‬الآسيوي، ‬خاصة ‬فيما ‬يتعلق ‬بمسألة ‬البروتوكول ‬الصحي ‬وغيرها ‬.

وكان الاتحاد الآسيوي أعلن في وقت سابق عن منحه الشارقة حق استضافة منافسات المجموعة الثانية التي تضم أندية الشارقة وتراكتور الإيراني وباختاكور الأوزبكي، والفريق المتأهل من التصفيات، إما الوحدة السعودي أو القوة الجوية العراقي، فيما يلعب شباب الأهلي مباريات مجموعته الأولى في العاصمة الرياض، بينما يواجه العين في التصفيات فولاذ خوزستان الإيراني، والفائز منهما يلعب ضمن المجموعة الرابعة التي تضم السد القطري والنصر السعودي والوحدات الأردني، وستقام مبارياتها في الرياض، ويلعب الوحدة مع الزوراء العراقي والفائز منها يلعب ضمن المجموعة الخامسة التي تقام مبارياتها في الهند.