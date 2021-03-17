جوارديولا يعترف بضغوط «ذات الأذنين»

لندن (أ ف ب)

اعترف الإسباني بيب جوارديولا بأنه يشعر بالضغوط من أجل التتويج بدوري أبطال أوروبا، منذ أن أصبح مدرباً لمانشستر سيتي الإنجليزي.

وبلغ مانشستر سيتي ربع النهائي على حساب بروسيا مونشنجلادباخ الألماني بفوزه عليه 2-صفر إياباً الثلاثاء، وهي النتيجة ذاتها التي آلت إليها مباراة الذهاب أيضاً.

بيد أن مانشستر سيتي لم ينجح في تخطي الدور ربع النهائي في المواسم الثلاثة الماضية، حيث سقط على يد ليفربول وتوتنهام الإنجليزيين، ثم ليون الفرنسي على التوالي.

وتعتبر الكأس القارية ذات الأذنين الكبيرتين، اللقب الوحيد الذي لم يحرزه جوارديولا مع مانشستر سيتي منذ أن تولى تدريبه عام 2016 علماً أنه توج باللقب القاري مرتين مع برشلونة عامي 2009 و2011.

وقال جوارديولا: منذ قدومي إلى هنا قالوا لي بأنه يتوجب علي التتويج بدوري أبطال أوروبا. الضغوط دائماً على كاهلنا، لكني لا أكترث لهذا الأمر، إذا كنت تستحق ذلك في كرة القدم، فإنك ستتأهل، والعكس صحيح».

ويحارب مانشستر سيتي الذي لم يسبق له أن توج بدوري أبطال أوروبا بنظامها القديم أو الجديد على أربع جهات، ويأمل بإحراز رباعية نادرة هذا الموسم. فهو يتصدّر بفارق 14 نقطة في الدوري المحلي عن أقرب منافسيه جاره مانشستر يونايتد، وبات تتويجه مسألة وقت ليس إلا، كما أنه بلغ ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث يلاقي إيفرتون خارج ملعبه نهاية الأسبوع الحالي، ويلتقي توتنهام في نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة في 25 أبريل المقبل.

وأثنى جوارديولا على أداء فريقه بقوله: أنا مندهش وسعيد للغاية للاعبي فريقي لا سيما في ظل العام الصعب الذي يعيشه الجميع في المجتمع».



