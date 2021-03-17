«الأخضر» السعودي يستعين بالوجوه الجديدة على «التصفيات المزدوجة»

الرياض (أ ف ب)

استدعى الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية، 4 لاعبين جدد لقائمته استعدادًا لمواجهة منتخب الكويت ودياً ومنتخب فلسطين، ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وظهر الرباعي حسن العُمري مهاجم القادسية، وزيد البواردي حارس الشباب، وعلي الأسمري لاعب وسط الأهلي، وناصر الدوسري لاعب الهلال، للمرة الأولى في قائمة الأخضر.

ويلتقي المنتخب السعودي مع الكويت ودياً في 25 مارس الجاري، تحضيراً لمواجهة منتخب فلسطين ضمن التصفيات الآسيوية في 30 من الشهر عينه على ملعب «مرسول بارك» معقل نادي النصر.

وتحتل السعودية المركز الثاني في مجموعتها الرابعة برصيد 8 نقاط من 4 مباريات، مقابل 9 نقاط من 5 مباريات لأوزبكستان، فيما تحتل سنغافورة المركز الثالث (7)، اليمن الرابع (5) وفلسطين الأخير (4).

ويتأهل متصدر كل من المجموعات الـ8 وأفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثاني إلى الدور الثالث من التصفيات القارية.

وستقام باقي مباريات هذه المجموعة بنظام التجمع في السعودية، بسبب تداعيات فيروس كورونا.

واستدعى رينارد 26 لاعباً للمباريات الدولية هذا الشهر، وهم: محمد العويس، أمين بخاري، زيد البواردي، عبدالله العويشير، سلطان الغنام، محمد البريك، سعود عبدالحميد، عبدالإله العمري، حسان التمبكتي، عبدالله مادو، أحمد شراحيلي، علي البليهي، ياسر الشهراني، عبدالإله المالكي، عبدالله عطيف، علي الأسمري، محمد كنو، ناصر الدوسري، سامي النجعي، عبدالرحمن غريب، فهد المولد، حسن العمري، محمد الكويكبي، سالم الدوسري، عبدالله الحمدان، فراس البريكان.



