ليبرون جيمس شريكاً في ريد سوكس للبيسبول

لوس أنجلوس (أ ف ب)

اشترى نجم لوس أنجلوس ليكرز ليبرون جيمس أسهماً في نادي بوسطن ريد سوكس الأميركي للبيسبول، وفي سباقات ناسكار الأميركية، ليضيفها إلى أسهم يملكها في نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم.

وبات جميس الذي قاد ليكرز إلى إحراز لقب بطل الدوري الأميركي للمحترفين في كرة السلة الموسم الماضي، وشريكه رجل الأعمال مافريك كارتر، شريكين لمجموعة «فينوي سبورتس غروب» مالكة ليفربول، بحسب ما أعلنت وسائل أعلام أميركية مثل «بوسطن جلوب»، يو أس أي توداي«و»أي أس بي إن«.

ويملك جيمس «36 عاماً» ما نسبته 2% من أسهم ليفربول، لكن شراكته الجديدة مع»فينوي«سترفع من هذه النسبة، إلى حصة في ريد سوكس، شركة إدارة رياضية، شبكة نقل رياضية وفريق راوش فنواي رايسينج في ناسكار.

ويملك جيمس أيضاً شركة إنتاج ترفيهية في هوليوود، وسيطلق فيلماً بعنوان»سبايس جام: إرث جديد" في وقت لاحق من العام الحالي.



