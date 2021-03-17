5 ميداليات لـ «كاراتية الشارقة» في «كاتا بريطانيا»

علي معالي (الشارقة)

فاز فريق نادي الشارقة الرياضي للمرأة بـ5 ميداليات (ذهبيتان وفضيتان وبرونزية) في بطولة بريطانيا للكاراتيه، في لعبة «الكاتا»، والتي جرت «عن بُعد» بمشاركة 25 ناديًا يمثلون 14 دولة من مختلف دول العالم، لتؤكد اللعبة تألقها في الفترة الحالية، وتستمر في حصد الألقاب، سواء المحلية أو الخارجية، وهو ما يوضح الحالة الجيدة التي تعيشها لعبة الكاراتيه داخل مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.

في مسابقة الكاتا الجماعي، تألقت كل من سلامة جاسم، حميده حاجي وهدى احمد بالفوز بالميدالية الذهبية 18 سنة وما فوق، وفي مسابقة الكاتا جماعي من 14 الي 17 سنة فازت كل من فجر أيوب ونادين أحمد وجمانة محمد بالميدالية الذهبية، بعد أداء متميز للغاية أكد استفادة اللاعبات من التدريبات خلال الفترة الماضية حتى وإن كانت عن بعد، وهو التزام كبير بتعليمات الجهاز الفني.

وفي مسابقة الكاتا الفردي 18 سنة وما فوق، نجحت سلامة جاسم في الفوز بالميدالية الفضية، وفي مسابقة الكاتا الفردي 10 و11 سنة فازت بتول أحمد بالمركز الثاني والميدالية الفضية وفي مسابقة الكاتا فردي 18 سنة وما فوق، نجحت حميده حاجي في اعتلاء منصة التتويج والفوز بالميدالية البرونزية.

وقالت ميثاء بن ضاوي مدير مساعد نادي الشارقة الرياضي للمرأة: «هذا دليل على تطور اللعبة والاهتمام الكبير باللعبة ما بين الأندية واتحاد الكاراتيه، وكذلك التدريبات المكثفة التي جرت في الفترات السابقة في ظل جائحة كورونا وذلك عن بعد، ورغبة لاعبات النادي في إثبات التألق».