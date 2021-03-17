مستقبل وودز في خطر رغم التعافي

لوس أنجلوس (أ ف ب)

أعلن نجم الجولف العالمي الأميركي تايجر وودز، الذي تعرّض لحادث سير خطير في فبراير الماضي أدى إلى كسور بساقيه، أنه عاد إلى منزله في فلوريدا حيث سيواصل شفاءه.

كتب الثلاثاء في حسابه على موقع تويتر: أنا سعيد لإعلان عودتي إلى منزلي ومواصلة تعافي هناك، أنا ممتن كثيراً للدعم الذي تلقيته في الأسابيع الأخيرة.

تابع الرياضي البالغ 45 عاماً: شكراً للجراحين، الأطباء، الممرضات والموظفين الرائعين في مركزي هاربور-يو سي أل ايه وسيدرز-سايناي، لقد اهتممتم كثيراً بي ولا يمكنني أن أشكركم بما فيه الكفاية، سأتعافى في منزلي، وأحاول أن أصبح أقوى في كل يوم».

وكان وودز الفائز بـ 15 لقباً كبيراً يقود سيارته بمفرده في 23 فبراير في إحدى ضواحي لوس أنجلوس على طريق اشتهرت بالحوادث المميتة، حينما اصطدمت سيارته بحاجز الفصل الوسطي، وعبرت إلى الممر المعاكس، قبل أن ترتطم بشجرة، وتنقلب مرات عدة، ليعاني من كسور في الرجلين إلى تحطم الكاحل.

خضع لعملية جراحية لتثبيت شريحة في عظمة الساق واستخدام«مجموعة من المسامير والدبابيس» لتثبيت قدمه وكاحله.

وكان قائد شرطة المقاطعة أليكس فيلانويفا صرّح أن وودز لن يواجه أي اتهامات بشأن الحادث، وأن تهمة القيادة المتهورة لها عناصر عدة. هذا مجرد حادث»، وأن لا إثبات لديه بأن وودز كان يقود تحت تأثير المخدرات أو الكحول في وقت الحادث.

لكن بعيداً عن التهم والتحقيقات، يبدو أن مستقبل وودز حامل لقب 82 دورة وهو رقم قياسي يتقاسمه بالتساوي مع سام سنيد، بات في خطر.

وكان وودز يتعافى من جراحة خامسة في ظهره، ويأمل في العودة إلى ملاعب الجولف في أبريل المقبل.