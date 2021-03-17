«ميستك جايد» يقود التحدي في كأس دبي العالمي للخيول

دبي (الاتحاد)

أعلنت اللجنة المنظمة للنسخة الـ 25 لكأس دبي العالمي، الذي سيقام 27 من الشهر الجاري على مضمار «ميدان» العالمي، عن القائمة النهائية للمشاركين في الأشواط التسعة للحدث الكبير والتي تبلغ القيمة الإجمالية لجوائزها 26.5 مليون دولار.

ويشارك في شوط كأس دبي العالمي لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى» برعاية «طيران الإمارات» والبالغة قيمة جوائزه 12 مليون دولار، 14 خيلاً، يتقدمهم الجواد الأعلى تصنيفاً في القائمة «ميستك جايد» لجودلفين، بإشراف المدرب مايكل ستيدام.

ويدفع الفريق الأزرق الملكي في هذا الشوط بـ «جيفتس أوف جولد» بإشراف المدرب سعيد بن سرور، و«ماجني كورس» بإشراف المدرب أندريه فابر.

وأما الخيول الأميركية فستكون منافسة قوية في الشوط، يتصدرها «جيسس تيم» وصيف كأس «بيجاسوس العالمي» بإشراف المدرب خوسيه فرانسيسكو دي أنجيلو.

ويمثل اليابان في هذا الشوط «تشوا ويزرد» الذي توج بلقب «شامبيون كب» على مضمار «تشوكيو» العام الماضي، بإشراف المدرب ريوجي أوكوبووايل.

ويشارك المدرب البحريني فوزي ناس في السباق عبر البطل «ساليوت ذا سولجر»، بطل الجولتين الثانية والثالثة لـ «بطولة آل مكتوم للتحدي»، فيما يمثل السعودية «جريت سكوت» الثالث في «كأس السعودية» بإشراف عبد الله بن مشرف.

ويتصدر الجواد «دريان» لياس للسباقات العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، نخبة من أقوى الخيول العربية في شوط «دبي كحيلة كلاسيك» لمسافة 2000 متر، والبالغة قيمة جوائزه 750 ألف دولار، «برعاية مبادلة».

وأبرز المتحدين «آر بي فرنش دود» الفائز بلقب الجولة الثانية من «بطولة آل مكتوم للتحدي» بإشراف المدرب هلال العلوي، كما سيشارك أيضاً كل من «مباشر الخالدية» بطل «كأس العبية للخيول العربية»، ووصيف البطولة «متوكل الخالدية».

ويشهد شوط «لونجين دبي شيماء كلاسيك» لمسافة 2410 أمتار «الفئة الأولى» والبالغة قيمة جوائزه 5 ملايين دولار، مشاركة «مشرف» بطل «كأس السعودية»، والياباني «كرونو جينيسيس» والبريطاني «مغول» بطل «مزهرية هونج كونج».

ويتقدم «لورد نورث» بطل «برينس أوف ويلز ستيكس»، و«لورد جليترز» نجم بطولة جبل حتا، المنافسين في شوط «دبي تيرف» لمسافة 1800 متر، برعاية «موانئ دبي العالمية»، والبالغة قيمة جوائزه 4 ملايين دولار.

ويجتذب شوط «دبي جولدن شاهين» لمسافة 1200 متر برعاية «جلف نيوز»، والبالغة قيمة جوائزه 1.5 مليون دولار، كوكبة قوية من الخيول العالمية، يتقدمهم الجواد الأميركي «وايلدمان جاك» بطل «ند الشبا تيرف للسرعة» العام الماضي.

ويسعى الياباني «بينك كاميهاميها» الذي توج بلقب «ديربي السعودية» لإثبات جدارته، حين يواجه الإماراتي «بنادول» خلال مشاركته في شوط «ديربي الإمارات» لمسافة 1900 متر، برعاية بنك الإمارات دبي الوطني، والبالغة قيمة جوائزه 750 ألف دولار.

ويطمح «سبيس بلوز» لجودلفين، بإشراف شارلي آبلبي بطل «كأس 1351 تيرف سبرنت» في السعودية، إلى مواصلة مسيرته الناجحة خلال مشاركته في شوط «القوز للسرعة» لمسافة 1200 متر برعاية عزيزي للتطوير العقاري، والبالغة قيمة جوائزه مليون دولار.

ويخوض «سبجكتيفست» بطل «بري رويال أوك» في فرنسا، تحدياً جديداً يتمثل في شوط «كأس دبي الذهبي» لمسافة 3200 متر، برعاية الطاير للسيارات، والبالغة قيمة جوائزه 750 ألف دولار.

ويعود «بارسيموني» بطل «كيرلين ستيك» العام الماضي، للمشاركة في مضمار «ميدان» عبر شوط «جودلفين للميل» لمسافة 1600 متر، برعاية مدينة محمد بن راشد آل مكتوم - الحي الأول، والبالغة قيمة جوائزه 750 ألف دولار.

ويشهد الشوط مشاركة كل من «سيكريت امبشن»، و«توز» بإشراف المدرب ساتيش سيمار، و«بلون باي ذا ويند»، بإشراف المدرب سالم بن غدير، بالإضافة إلى المهر الياباني «ديو دو فين»، و«دبي ميراج» بإشراف المدرب سعيد بن سرور.