«البرية» تتوج بكأس بطولة وزارة الدفاع للعدو الريفي

أبوظبي (وام)

شهد اللواء الركن سعيد راشد الشحي قائد القوات البرية، ختام فعاليات بطولة وزارة الدفاع للعدو الريفي، ضمن أنشطة درع التفوق للعام التدريبي 2021، التي نظمها مركز التربية الرياضية العسكري التابع للإدارة التنفيذية للتعليم والتدريب في وزارة الدفاع.

وتوجت قيادة القوات البرية بالمركز الأول، وحصدت قيادة حرس الرئاسة المركز الثاني، فيما نالت قيادة القوات الجوية والدفاع الجوي المركز الثالث.

شارك في البطولة 111 متسابقاً، واشتملت البطولة على سباق العدو الريفي لمسافة 8 كم وسباق العدو الريفي لمسافة 4 كم.

جدير بالذكر أن العدو الريفي يعتبر من أهم الرياضات التي تحتاج إلى لياقة بدنية ومجهود كبير، حيث تنظم وزارة الدفاع مثل هذه البطولات لرفع مستوى الجاهزية ولياقة منتسبيها.