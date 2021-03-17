بوجاتشار يفوز بسباق تيرينو-أدرياتيكو للدراجات

أبوظبي (الاتحاد)

فاز تادي بوجاتشار من فريق الإمارات للدراجات بلقب التصنيف العام في سباق تيرينو-أدرياتيكو، عقب حصوله على المركز الأول في المرحلة الرابعة، وأدائه المتميز في المرحلة الخامسة.

وشارك السلوفيني البالغ من العمر 22 عاماً في المرحلة الأخيرة، متقدماً بفارق دقيقة و15 ثانية عن أقرب منافسيه في التصنيف العام، فاوت فان آرت (فريق جامبو-فيزما)، حيث قدم أداء قوياً مكّنه من تصدر السباق طوال المسار الذي امتد على طول 10كم، لينجح في الحفاظ على المركز الأول في التصنيف العام والفوز بلقب السباق.

شهدت المرحلة الأخيرة فوز فان آرت بالمركز الأول في السباق ضد الزمن، متقدماً بفارق 12 ثانية عن بوجاتشار الذي حلّ في المركز الرابع. وبفضل أدائه المتميز في السباق، حافظ بوجاتشار على صدارته لتصنيف الجبال، فضلاً عن فوزه بتصنيف أفضل دراج شاب.

ويأتي فوز بوجاتشار في سباق تيرينو-أدرياتيكو في أعقاب فوزه المميز بلقب طواف الإمارات، والذي فاز فيه فريق الإمارات أيضاً بتصنيف الفرق. وسيحظى السلوفيني الآن باستراحة قصيرة قبل أن يشارك في جولة الباسك وسباقات الأردين الكلاسيكية.