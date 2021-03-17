11 فريقاً في طواف الإمارات للهواة المواطنين

الشارقة (الاتحاد)

تنطلق غداً النسخة الأولى من طواف الإمارات للهواة المواطنين الذي ينظمه اتحاد الدراجات، ويتوقع له أن يشهد نجاحاً كبيراً ومميزاً يعكس اهتمام اتحاد اللاعبة والدراجين المواطنين الهواة بالحدث، ويستمر لمدة 3 أيام.

وتمتد المرحلة الأولى بالشارقة لمسافة 75 كم، على أن تقام مرحلته الثانية صباح الجمعة لمسافة 80 كم بمضمار القدرة في دبي، ويختتم بالمرحلة الثالثة بكورنيش أم القيوين القديم لمسافة 88 كم السبت.

ويشارك في الطواف فرق النخبة على مستوى الدولة من الدراجين الهواة المواطنين الذين يمثلون 11 فريقاً، ويعتبر الطواف من الإحداث الرياضية المهمة التي استحدثها اتحاد الدراجات التي تستهدف تعزيز ثقافة ممارسة رياضة الدراجات الهوائية على مستوى الدولة، وتسليط الضوء على المردود الإيجابي لها على الصحة العامة، بجانب توسيع قاعة ممارسيها، كما أنها تعتبر واحدة من مظاهر تحضر ورقي المجتمعات الحديثة.

وحددت اللجنة الفنية بالاتحاد عدد من الشروط المهمة منها السماح، للمشاركة فقط لكل من الدراجين الهواة من المواطنين وحاملي الجوازات وأصحاب المراسيم، كما حددت ألا يقل عدد المشاركين في كل فريق عن أربعة دراجين ولا يزيد على ثمانية.