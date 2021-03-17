كأس الصالات بين النصر والظفرة



دبي(الاتحاد)

يلتقي النصر والظفرة في نهائي «النسخة 11» لكأس رئيس الدولة لكرة قدم الصالات، وتبدأ المباراة في الساعة الخامسة مساء غد «الخميس»، بصالة البطائح، جاء تأهل «العميد» على حساب الحمرية 4-1 بركلات الترجيح، عقب مباراة ماراثونية انتهت بالتعادل 1-1، بعد التعادل 4-4 ذهاباً، فيما تأهل الظفرة بفوزه على شباب الأهلي 6-3، وكانت مباراة الذهاب

ويتوج الفائز في النهائي بكأس البطولة والميداليات الذهبية و200 ألف درهم.

ويقود النصر المدرب البرازيلي رافائيل، وتضم تشكيلة «الأزرق» بدر إبراهيم، ومحمد عبيد، وطاهر حسن، وجلال الصيادي، ومنديز، وعبدالله سالم، ويفقد الفريق جهود خالد حارب وطلال فهد، فيما يقود الظفرة المدرب الصربي إيدو، وتضم القائمة حمدان الكثيري، ومحمد عبدالله، الهاشمي، وجاسم إبراهيم النعيمي، ويونس الحمادي، وعلي الحمادي، والمقيمين ميجيل وجابرييل وماركو، ويفقد «الفارس» جهود أحمد خليل بداعي الإيقاف، ومحمد الملا للإصابة.