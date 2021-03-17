«المايسترو بيدرو» يواصل «العزف المنفرد» مع بني ياس

مصطفى الديب (أبوظبي)

استحق البرازيلي جواو بيدرو مهاجم بني ياس، أن يكون نجم «الجولة 21»، لدوري الخليج العربي بلا منازع، خاصة أنه كان سبباً مباشراً في تحويل خسارة «السماوي» من «الزعيم» إلى فوز تاريخي.

صنع بيدرو الهدف الأول الذي حمل توقيع سلطان الشامسي ببراعة، كما سجل هدف الفوز لفريقه من متابعة ولا أروع داخل منطقة الجزاء، وسدد الكرة بقوة على يمين الحارس خالد عيسى.

ويواصل بيدرو «العزف المنفرد» على أنغام الأهداف التي يسجلها، بعد وصوله إلى الهدف رقم 16 هذا الموسم، ليحل ثالثاً في قائمة هدافي البطولة، بعد علي مبخوت وليما، وتعد أهداف المهاجم البرازيلي ذات «مذاق خاص» لأسباب عدة، أهمها أنها تكون حاسمة في الكثير من المباريات، والأمر الثاني هو المجهود الفردي والقدرات الخاصة التي يظهرها اللاعب، سواء بالتسديد من داخل المنطقة أو من خارجها، وكذلك التسجيل بالرأس، وهي الإمكانيات التي لا تتوفر في الكثير من المهاجمين بـ «دورينا».

ويعد مهاجم «السماوي» قاطرة أهداف متحركة، في كل الاتجاهات يسجل من كل مكان، وبشتى الطرق، كما أنه يلعب دوراً مهماً في إتاحة الفرصة لزملائه للتسجيل، سواء خمينيز أو سهيل النوبي، وكذلك سلطان الشامسي وسواريز، من خلال التحركات الواعية التي توجد لهم المساحات للتحرك في العمق، أو من الطرفين، أو على طريقة «القادمين من الخلف»، ليؤكد أنه مفتاح لعب أساسي في صفوف وصيف دوري الخليج العربي.

من جهته، أكد صالح إسماعيل المشرف على فريق بني ياس أن جواو بيدرو من أهم لاعبي الدوري، ويملك قدرات خاصة، ويعرف كيف يوظفها ببراعة مع الفريق، مشيراً إلى أنه وصل إلى حالة من التناغم الكبيرة مع زملائه، وكذلك مع المدرب الروماني الرائع دانييل إيسايلا الذي يجيد قراءة المباريات، ويعرف كيف يوظف لاعبيه، من أجل الفريق، ويجعلهم يخرجون كل ما في طاقتهم.