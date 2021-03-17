اتحاد كلباء يطلب إعادة لقاء النصر

فيصل النقبي (كلباء)

علمت «الاتحاد» أن شركة كرة القدم بنادي اتحاد كلباء، في طريقها لتقديم طلب إلى اتحاد الكرة عبر لجانه المختصة، من أجل المطالبة بإعادة لقاء النصر بسبب المخالفة القانونية من الحكم يحيى الملا، والتي تستوجب إعادة اللقاء، كما تشير اللوائح.

وقال مايد المراشدة عضو شركة اتحاد كلباء لكرة القدم، والمستشار القانوني، أن ناديه يطالب بإعادة المباراة بسبب المخالفة القانونية الواضحة التي تستوجب ذلك، وفقاً للوائح، مؤكداً أن هناك مباراة بين البحرين وأوزبكستان شهدت الخطأ القانوني نفسه الذي استوجب إعادة اللقاء.