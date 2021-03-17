«دولية دبي للجواد العربي».. سباق الـ 4 ملايين دولار

رضا سليم (دبي)

توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبرعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، تنطلق غداً «الخميس» فعاليات النسخة الثامنة عشرة لبطولة دبي الدولية للجواد العربي، بالتزامن مع النسخة السابعة عشرة لمعرض دبي الدولي للخيل، والتي تستمر حتى السبت في قاعات زعبيل 4، 5، 6 بمركز دبي التجاري العالمي، ويتنافس 210 جياد من 6 دول في 16 فئة للتأهل إلى 6 بطولات تبلغ جوائزها 4 ملايين دولار «15 مليون درهم».

ويعد الحدث مشهداً جديداً من مشاهد تنظيم الفعاليات داخل الدولة، والتي تقام طبقاً للإجراءات الاحترازية وتطبيق البروتوكولات الصادرة من الجهات المعنية لمنع تفشي فيروس كورونا، وهو يؤكد النجاحات من حدث إلى آخر.

ورحب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بالمشاركين في نسخة 2021 وقال سموه: «البطولة تشكل اختباراً وتحدياً للعزم والقدرة على التعايش مع الظروف، مع الحرص على حفظ إرث دولتنا وتحقيق طموحاتها المتجددة، كما تأتي البطولة في توقيت دقيق تستهل فيه بلادنا 50 عاماً في تاريخها بطموحات تلامس عنان السماء، ومثلما كان استهلال الخمسين عاماً الماضية من صحراء سيح السديرة، كان استهلال الخمسين الجديدة من صحراء المريخ، ما يترجم التطور العلمي والمعرفي والاقتصادي ومسيرة الابتكار في دولة الإنجاز».

وأضاف سموه في الكلمة الافتتاحية للكتاب الرسمي للبطولة: «حرصنا على إقامة نسخة جديدة من البطولة يأتي في إطار استعادة وتيرة الحياة والأعمال والرياضة، كما نجحت سباقات الخيول في الدولة في شق طريقها وسط التدابير الاحترازية، وهو ما يتناغم مع البطولة التي تأتي وسط انكماش البطولات الإقليمية والدولية، هو ما يجعلها ملتقى صفوة الخيول العربية».

وتابع سموه:«حرصنا على تحريك عجلة المعارض التجارية والترويجية عبر إقامة معرض مستلزمات الخيول والذي يعد واجهة للبطولة، بمشاركة أكبر الشركات العالمية، وهو ما يجعل للمعرض دوراً حيوياً في رسم مستقبل صناعة الفروسية وتعزيز سمعة الدولة ضمن أفضل أسواق منتجات الخيول عالمياً».

وتشهد منافسات اليوم الأول للبطولة إقامة 9 أشواط، وتبدأ بالمهرات أقل من سنة، ثم المهور بعمر أقل من سنة، ثم المهرات بعمر سنة «أ» و«ب» وبعمر عامين ثم بعمر 3 سنوات، وتنتقل البطولة إلى فئة الأفراس من 4 إلى 6 سنوات ثم فئة من 7 إلى 9 سنوات، ويختتم اليوم الأول الشوط السابع لفئة الأفراس من 10 سنوات فأكثر.

ويبدأ اليوم الثاني بفئة الأمهر في عامها الأول «أ» و«ب»، والأمهر بعمر سنتين والأمهر بعمر 3 سنوات، وتنتقل البطولة إلى الأفحل من 4 إلى 6 سنوات والأفحل من 7 إلى 9 سنوات، ويختتم اليوم الثاني بالشوط الـ14 للأفحل من 10 سنوات فأكثر، ويشهد اليوم الثالث البطولات الرئيسية الست وهي بطولة المهرات بعمر سنة، وبطولة المهور بعمر سنة، وبطولة المهرات، وبطولة المهور، وبطولة الأفراس والأفحل، بالإضافة إلى شوط بطولة المهرات والمهور المولودة بعد الأول من أكتوبر 2020.



