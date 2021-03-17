بني ياس.. «ملك الريمونتادا» بـ «الخمسة»

مصطفى الديب (أبوظبي)

حقق بني ياس فوزاً تاريخياً على العين 2-1، ونجح «السماوي» في التفوق أمام «الزعيم» ذهاباً وإياباً، وذلك للمرة الأولى في تاريخ لقاءات الفريقين، كما أنه الفوز الأول له بملعب «البنفسج» منذ 29 عاماً.

ورغم تقدم العين بهدف التوجولي لابا، بعد 4 دقائق، إلا أن بني ياس عاد بقوة عبر هدفي سلطان الشامسي وجواو بيدرو، لتكون المباراة الخامسة التي يقلب فيها بني ياس التأخر إلى فوز هذا الموسم، ليستحق لقب «ملك الريمونتادا» في دوري الخليج العربي.

وفي أسبوعين متتاليين، عاد بني ياس من الخسارة، حيث تأخر مرتين في مباراة «الجولة 20» أمام النصر، وفي النهاية كان الفوز حليفه، وأمام العين عاد من تأخر بهدف، وأمام الجزيرة في «الجولة 17»، عاد من التأخر بهدفين، إلى التقدم بالثلاثة، لكن التعادل كان «سيد الموقف» في النهاية، وكذلك أمام الفجيرة في «الجولة 15»، من تأخر بهدف إلى فوز بهدفين، وأمام الفريق نفسه عاد من تأخر بهدف مبكر في ربع الساعة الأول خلال «الجولة 3» من البطولة إلى فوز بالثلاثة.

وتحدث الروماني دانييل إيسايلا مدرب «السماوي» عن أسباب العودة بعد التأخر، وقال: الروح القتالية ورغبة الفوز الدائمة هما سببان رئيسيان في ما يفعله الفريق، مؤكداً أن الجميع يقاتل بدرجة كبيرة، من أجل بني ياس، وهناك روح عائلية وحالة حب بين كل شخص داخل النادي، الشيء الذي يجعل كل لاعب يقاتل بكل قوة، من أجل فريقه، كما أكد أن الثبات وعدم الاهتزاز بعد استقبال الأهداف أهم سمات الفريق، وهو دوماً ما نؤكده للاعبين أنه لا شيء مستحيل مع اللعب، وطالما أن هناك وقتاً فإن الأمل موجود.



