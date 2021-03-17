زيدان: «الريال» يقاتل من أجل «الليجا» و«الشامبيونزليج»

أنور إبراهيم (القاهرة)

استحق ريال مدريد الإسباني عن جدارة التأهل إلى دور الثمانية في دوري الأبطال الأوروبي «الشامبيونزليج»، بعد الفوز على أتلاتنا الإيطالي 3-1، في إياب دور الـ 16.

وأبدى الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الريال سعادته الكبيرة بلاعبيه، وأشاد بهم جميعاً في حوار سريع مع مراسل صحيفة «ليكيب»، وقال: نجحنا في لعب مباراة كبيرة، وسيطرنا من البداية إلى النهاية أمام منافس كان بمقدوره أن يسبب إزعاجاً ومتاعب لنا، مثلما فعل في مباراة الذهاب.

وأضاف: على الورق الريال هو المرشح دائماً للفوز، هذا على الورق فقط، أما على أرض الملعب، يختلف الوضع، ونحن لم نفعل شيئاً بعد، لأن الأمور ستختلف تماماً في مباريات ربع النهائي، وستكون القرعة صعبة أياً كان المنافس المقبل، لأن جميع الفرق تأمل في الذهاب إلى أبعد مدى في البطولة، وأتمنى أن يكون الريال في «أفضل نسخة» في قادم مباريات البطولة.

وبشأن الدور الذي يلعبه بنزيمة، قال زيدان: كريم منذ وجوده في الريال، وهو يقدم أداء رائعاً، ويتحسن من مباراة إلى أخرى، ومن موسم لآخر، ولا نعرف متى سيتوقف عن التألق والإبداع، ولن أتحدث عن الهدف الذي سجله، وإنما أقول بمنتهى الموضوعية، إنه لاعب استثنائي في كل شيء، أهدافه وتحركاته وتمريراته لزملائه، كل شيء، ومن الصعب جداً أن يفقد الكرة، إنه مهاجم فعال.

وبشأن احتمالات وصول كريستيانو رونالدو، أو إيرلينج هالاند أو كليان مبابي، إلى الريال في الموسم المقبل، قال زيدان: حتى الآن لا أعرف شيئاً، ولكن نحن لدينا بنزيمة، ونستفيد جيداً من وجوده معنا.

ولأن مودريتش يبدو على أرض الملعب، كما لو كان شاباً في العشرين من عمره، رغم أنه في الخامسة والثلاثين، فقد سأله مراسل «ليكيب» عن هذا النجم الكرواتي المخضرم، فقال: لوكا لاعب ذكي جداً، وهذا واضح للعيان، ولو أراد أن يصبح مدرباً سينجح بامتياز، لأنه يملك كل مقومات هذه المهنة، ويعرف كرة القدم جيداً، وأنا سعيد به جداً، ويشكل مع توني كروس ثنائياً رائعاً ومتفاهماً في الوسط.

وعن هدفه مع الريال في المرحلة المقبلة، قال زيدان: نبذل أقصى جهدنا للفوز بالبطولتين «الليجا» و«الشامبيونزليج»، وهذا ليس أمراً مستحيلاً، ونحن موجودون لتحقيق هذا الهدف، ونقاتل من أجله، وما زلنا أحياء في البطولتين، وعندما تعرف قيمة وأهمية هاتين البطولتين، فإنه يكون من الصعب على أي منافس أن يفوز عليك، وعندما تنفذ شيئاً ما مع اللاعبين في التدريبات، وتراه يتحقق أثناء المباراة، فإنك تكون في منتهى السعادة.



