الجزيرة يوقع عقوداً مع 11 لاعباً من خريجي الأكاديمية

أبوظبي (الاتحاد)

أبرم الجزيرة عقوداً احترافية مع 11 من لاعبيه، منذ بداية الموسم الحالي، وذلك بعد تخرجهم في أكاديمية النادي، ليخطوا أولى خطواتهم في مسيرتهم الرياضية، ويصبحوا مستعدين للمشاركة مع الفريق الأول لـ «فخر أبوظبي».

ويواصل النادي سياسته في الاعتماد على اللاعبين الصغار، ودعم المواهب المحلية وتطعيم الفريق الأول، بعناصر مميزة من الأكاديمية، وهي السياسة التي أثبتت نجاحها، بالنظر إلى وجود الجزيرة حالياً في صدارة ترتيب جدول دوري الخليج العربي، ومنافسته على اللقب الغائب منذ 2017.

وقال مادس ديفيدسن، المدير الرياضي للجزيرة: تملك أكاديمية الجزيرة سجلاً رائعاً في تطوير اللاعبين الصغار، وصولاً إلى الفريق الأول والمنتخبات الوطنية، وهو ما يعتبر من أهم العوامل التي تؤخذ بعين الاعتبار، عند تقييم عمل أي أكاديمية، وعلى سبيل المثال، في مباراتنا أمام شباب الأهلي كان 13 من أصل 20 في قائمة المباراة، هم لاعبون تدرجوا عبر المراحل السنية لأكاديمية الجزيرة.

وقال على الحمادي، الرئيس التنفيذي لنادي الجزيرة: تهدف رؤيتنا للجزيرة إلى ترسيخ النادي كوجهة أساسية لمواهب كرة القدم في جميع أنحاء الإمارات، من خلال زرع حب الانتماء وعشق هذا الكيان، وتطوير اللاعبين لتمكينهم من خوض المنافسات على أعلى المستويات محلياً ودولياً، وكذلك تهيئتهم ليكونوا أفراداً صالحين في المجتمع من خلال تسليحهم بالعلم والمعرفة.

وأضاف: نعمل مع شركائنا لنساعد خريجي الأكاديمية، على بدء مسيرتهم الاحترافية، بمنحهم عقود احترافية، تسهم في بداية مرحلة حقيقية لهم واستثمار مكاسب الأكاديمية إقليمياً وقارياً، مع الحفاظ على حقوق ومكتسبات النادي، بحسب الاستراتيجية المستقبلية المرسوم لها، من قبل قيادات «فخر أبوظبي»، لتدعيم ونشر ثقافة احترافية شاملة لمواصلة التطور والتعلم للاعبين، وليحققوا طموحهم ويصلوا إلى أهدافهم، ولكي نلهم أجيالاً جديدة من لاعبي كرة القدم.

ومنذ أن فتحت أبوابها في يوليو من عام 2004، استمرت أكاديمية الجزيرة في تخريج اللاعبين إلى الفريق الأول بالنادي والمنتخبات الإماراتية، فخلال السنوات الثلاثة الماضية فقط نجحت أكاديمية الجزيرة في تقديم 17 لاعباً للفريق الأول، منهم 6 على الأقل يظهرون في التشكيل الأساسي للفريق بانتظام، كما يظهر أداء الأكاديمية بالنظر إلى المنتخبات الوطنية من الناشئين إلى الأولمبي، حيث تضم هذه الفرق 24 لاعباً تخرجوا في أكاديمية الجزيرة، بالإضافة إلى 7 لاعبين آخرين في المنتخب الأول.

وقال وائل السيسي، المدير الفني لأكاديمية الجزيرة: تفخر أكاديمية الجزيرة بكونها تملك أحد أعلى نسب تقديم اللاعبين من الأكاديميات للفريق الأول في الدولة، وبينما يجب على كل أكاديمية تصعيد لاعبين إلى الفريق الأول بمتوسط 1.5 لاعب في الموسم، فقد وصل هذا المتوسط في الجزيرة إلى 3.7 لاعب، وهو ما يعتبر أعلى من أي ناد آخر في الدولة.

وأضاف: أكاديمية الجزيرة هي الأكاديمية الوحيدة في الدولة التي توفر منهجاً دراسياً، وهو ما يعني أن الكثير من اللاعبين يقضون اليوم بأكمله داخل الأكاديمية ليدرسوا المناهج الخاصة بهم، ويحصلوا على الوجبات الغذائية جنباً إلى جنب مع تدريبات الكرة، ويمنحنا ذلك فرصةً فريدة لتطوير النواحي الذهنية والبدنية والفنية للاعبين، ومن بين 285 لاعباً مسجلاً في الأكاديمية يوجد 105 لاعبين مسجلون في المدرسة.

وقال أحمد فوزي، لاعب الفريق الأول للجزيرة، والذي وقّع عقداً احترافياً مع النادي عقب تخرجه في الأكاديمية: لعبَت أكاديمية الجزيرة دوراً رئيسياً في تكويني كلاعب كرة قدم في بداية مسيرته، فقد ساعدتني على التطور بدنياً وفنياً، وأعدتني للتعامل مع التحديات التي تواجه لاعب كرة القدم في الفريق الأول.



