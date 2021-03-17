ليما «النصر» يحتفل بهدف «الجلوس الأول»!

معتصم عبدالله (دبي)

لم يمثل الجلوس على مقاعد البدلاء للمرة الأولى، عائقاً كبيراً أمام البرازيلي جلوبير ليما مدافع النصر، للاحتفال بهدفه الأول في الموسم الحالي، حينما سجل هدف الفوز «الثمين» لـ «العميد» أمام ضيفه اتحاد كلباء 2-1، ضمن «الجولة 21» لدوري الخليج العربي، في الدقيقة 89، بعد دخوله بديلاً لزميله محمود خميس في الدقيقة 81، من المباراة التي أقيمت على استاد آل مكتوم بنادي النصر.

وفضل الأرجنتيني رامون دياز مدرب «العميد» الإبقاء على ليما على مقاعد البدلاء للمرة الأولى، في مشوار اللاعب بالدوري، خلال المباريات التي يكون فيها مؤهلاً للمشاركة، قبل أن يقرر الدفع به، إلى جانب مواطنه طارق لوكاس المهاجم «المقيم»، في وقت حرج، قبل 10 دقائق على نهاية المباراة التي كانت تشير النتيجة وقتها إلى التعادل.

ولم يخيب الثنائي ليما وطارق لوكاس ظن مدربها، ولا آمال جماهير «العميد»، حينما حول الأول عرضية من الجهة اليمنى برأسه نحو مرمى الحارس جمال عبدالله، أبعدها الأخير بصعوبة، وأكملها ليما بنجاح داخل المرمى، قبل دقيقة على نهاية الوقت الأصلي، محتفلاً بهدفه الأول في الموسم الحالي، والثاني في مشواره مع «الأزرق» في الدوري، بعد الأول أمام خورفكان 1-0 في «الجولة 19» للموسم الُملغى 2019- 2020.