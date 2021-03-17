مولر: «كأس اليورو» أهم من «بديل لوف»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

قال الألماني توماس مولر لاعب بايرن ميونيخ، إنه ليس منشغلاً بالنقاش الدائر حالياً في ألمانيا، بشأن مستقبل منتخب «المانشافت»، بعد رحيل المدرب يواكيم لوف عقب «يورو 2020» التي تقام من 11 يونيو إلى 11 يوليو المقبلين.

وأضاف في تصريحات للصحفيين الألمان: لا يعنيني على الإطلاق معرفة من الذي يأتي بديلاً للوف في المنصب، ولا يشغلني هذا الأمر بالمرة، بل يهمني أكثر ما يمكن أن يقدمه «المانشافت» في البطولة، ونجاحه في إحرازها.

وقال: أنا لم أكوّن فكرة بعد فيما يتعلق بمسألة بديل لوف، كما أنه ليس الشيء الأكثر أهمية بالنسبة لي، والنجاح في «اليورو» ورفع كأسها أهم ألف مرة من الانشغال من الآن بخليفة لوف.

يذكر أن لوف أمضى 15 عاماً على رأس منتخب ألمانيا، ولكنه واجه انتقادات عنيفة منذ خروجه المهين من الدور الأول «مرحلة المجموعات» لكأس العالم 2018 في روسيا.

ولم يتم استدعاء توماس مولر للمنتخب منذ نوفمبر 2018، عندما وصل إلى المباراة رقم 100 مع «المانشافت»، وكذلك لم يضم لوف النجمين جيرومي بواتينج وماتس هوملز وقتها، ولكنه أعلن في وقت سابق أن الباب مفتوح أمام هؤلاء الثلاثة للعودة إلى المنتخب في المستقبل القريب.

وكان القيصر فرانز بيكنباور قد رشح تلميذه النجيب لوثر ماتيوس، لخلافة لوف في منصب مدرب «الماكينات»، كما تردد اسم هانسي فليك المدرب الحالي لفريق بايرن ميونيخ، والذي عمل مساعداً للوف في «يورو 2008» و«يورو 2012»، وأيضاً في «مونديال 2010» بجنوب أفريقيا، وأيضاً «مونديال 2014» التي أحرز لقبها بالبرازيل، ولكنه أعلن بدوره تمسكه باستكمال عقده مع «البافاري».



