ريال مدريد ومانشستر سيتي إلى ربع نهائي «أبطال أوروبا»

بلغ كل من ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الانجليزي الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا من دون أي عناء بعد تجديد فوزهما ذهابا على اتالانتا الإيطالي وبوروسيا مونشنغلادباخ الألماني 3-1 و2-صفر تواليا الثلاثاء.

في العاصمة الاسبانية، جدد ريال مدريد الاسباني فوزه على ضيفه أتالانتا الايطالي 3-1 في إياب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، بعدما كان فاز ذهابا بهدف نظيف، وحجز مقعده إلى الدور ربع النهائي.

سجل للنادي المدريدي هدافه الفرنسي كريم بنزيمة (34) وقائده سيرخيو راموس (60 من ركلة جزاء) وماركو أسونسيو (85). وللخاسر الكولومبي لويس مورييل (83).

وبعد موسمين مخيبين على الصعيد القاري، قاد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان فريقه الى ربع النهائي، بعدما كان سبق ان احرز باشرافه لقب المسابقة الاعرق أوروبيا على مدى 3 مواسم تواليا (2016-2018).

ولم ينجح "زيزو" في تخطي ثمن نهائي المسابقة الاوروبية منذ عودته إلى ملعب "سانتياغو برنابيو" في مارس 2019، حيث خسر أمام أياكس أمستردام الهولندي في ذلك العام، وثم أمام مانشستر سيتي الانكليزي عام 2020.

وحافظ مانشستر سيتي على حلم احراز الرباعية خلال الموسم الحالي بتجديد فوزه على مونشنغلادباخ 2-صفر سجلهما البلجيكي كيفن دي بروين (13)، والالماني ايلكاي غوندوغان (18) ليبلغ بدوره ربع النهائي.

وضمن سيتي بنسبة كبيرة التتويج بالدوري الانكليزي الممتاز، وبلغ نهائي كأس رابطة الأندية وسيخوض ربع نهائي كأس انكلترا ضد ايفرتون السبت المقبل.

كما هي المرة الرابعة تواليا التي يبلغ فيها مانشستر سيتي الدور ربع النهائي للمسابقة القارية الأهم لكنه فشل في تخطي هذا الدور في المواسم الثلاثة الاخيرة وكان الخروج على يد ليفربول وتوتنهام الانكليزيين وليون الفرنسي تواليا.