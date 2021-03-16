«السماوي».. انتصار «تاريخي» في معقل «الزعيم»

معتز الشامي (دبي)

حقق فريق بني ياس فوزاً تاريخياً على مضيفه العين 2-1، في ختام الجولة 21 من دوري الخليج العربي، في مباراة مثيرة، تبادل خلالها الطرفان تشكيل الخطورة على كلا المرميين، كما تبادلا السيطرة على مجريات اللعب وإن مالت كفة الإجادة لصالح بني ياس، الذي كان الأخطر والأكثر تمسكاً بفرصه في مطاردة الجزيرة المتصدر، والحفاظ على «الوصافة».

تقدم العين في الدقيقة 4 بهدف صاروخي من خارج المنطقة سجله لابا كودجو، بمهارة فردية ومجهود رائع، قبل أن يرد عليه سلطان الشامسي بإدراك التعادل في الدقيقة 51 من تسديدة صاروخية سكنت شباك خالد عيسى، وسجل جواو بيدرو هدف تقدم بني ياس في الدقيقة 78 مستغلاً خطأ دفاعي للعين ليخرج الضيف «السماوي» بالفوز التاريخي الأول على «الزعيم» في معقله.

سبق أن التقى الفريقان 9 مرات سابقة، فاز العين في 7 مرات وتعادلا مرتين، ولم يفز بني ياس على ملعب العين في أي منها قبل هذا اللقاء، كما أكد بني ياس تفوقه أمام «الزعيم» هذا الموسم، بعدما فاز عليه ذهاباً وإياباً في موسم واحد، وهم رقم جديد في مواجهات الفريقين وغير مسبوق لبني ياس.

وبهذه النتيجة، رفع بني ياس رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثاني، ليحافظ على فارق النقطتين مع الجزيرة المتصدر، وتجمد رصيد العين عند 34 نقطة في المركز السادس.