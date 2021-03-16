شابوفالوف ‬ينتقل إلى ‬دور ‬الـ ‬16 ‬في ‬بطولة ‬‬دبي ‬للتنس

دبي (الاتحاد)

استطاع الكندي دينيس شابوفالوف، المصنف الثالث في البطولة والـ 12 عالمياً، الانتقال إلى دور الـ 16 من بطولة سوق دبي الحرة لتنس الرجال، بعد أن أقصى نظيره الألماني يان لينارد شتروف، المصنف 39 عالمياً في 62 دقيقة، بمجموعتين دون رد بواقع (6-1 و6-3).

وكان شابوفالوف الذي يشارك للمرة الأولى في دبي قد شعر باليأس عندما رأى القرعة تضعه أمام اللاعب الذي خسر أمامه في آخر أربع مباريات، مع فوزه الوحيد في عام 2018، إلا أن أداءه اليوم أكد استعداده الكامل منذ البداية، ولم يمنح خصمه مجالاً للمناقسة، ويعود هذا التطور بشكل كبير إلى مدربه ميخائيل يوزني الوصيف مرتين في بطولة دبي. وسيلتقي اللاعب الكندي في الدور الـ 16 غدا مع البولندي هوبيرت هوركاتش المصنف 35 والذي تغلب بدوره، أمس، على الفرنسي ريتشارد جاسكي المصنف 49 بمجموعتين مقابل لا شيء، بواقع (6-3 و6-4) في المباراة التي جمعتهما لحساب الدور الثاني وأنهاها هوركاتش في 69 دقيقة.

وقال شابوفالوف: «منذ التمرين الأول لي في دبي كنت قادراً على الشعور بالملعب بشكل جيد، كنت أعلم أنني بصدد خوض مباراة صعبة، خاصة بعد سلسلة من الخسارات التي تعرضت لها معه، لذلك كنت أعلم أنها ستكون مباراة صعبة بالنسبة لي، لكنني أشعر أن أي مباراة هي مباراة جديدة ودائمًا ما تبدأ من الصفر. لذا فإن الماضي لا يعني الكثير. بالتأكيد لعبت بشكل جيد اليوم، حيث كنت أحاول التركيز في ضربات الإرسال، وكنت ألعب بالطريقة التي كنت أتدرب فيها، إذ لم أغير خطة لعبتي مقارنة بالمرات الأخرى التي لعبت فيها معه».

وقال كولم ماكلوكلين النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة: «يعد دينيس واحداً من العديد من اللاعبين الذين يختارون قضاء بعض الوقت في التدريب بدبي، لأنهم يحبون المناخ والمرافق ذات المستوى العالمي المتوفرة هنا، ولكن هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها في البطولة، ونرحب بقراره هذا».

وانتقل الروسي أصلان كارتسيف المصنف 42 عالمياً والمشارك ببطاقة دعوة إلى الدور الـ 16 بعد فوزه على البريطاني دانيال ايفانس المصنف 11 في البطولة و28 عالمياً، في زمن ساعتين و24 دقيقة وبواقع مجموعتين مقابل مجموعة واحدة (6-4 و4-6 و6-4)، ليكون بعد ذلك على موعد مع الإيطالي لورينزو سونيجو المصنف 37 عالمياً، والذي تغلب على الإسباني بيرنابي زاباتا ميرليس المصنف 150 عالميا بمجموعتين دون رد (6-2 و6-2) في ساعة و18 دقيقة.

وتعد بطاقة الدعوة التي تلقاها كارتسيف للمشاركة في البطولة بمثابة دافع بعد مشاركته في بطولة أستراليا المفتوحة، حيث فاز بثماني مباريات لينتقل من الأدوار التأهيلية إلى دور نصف النهائي، إلا أن مسيرته قد انتهت في هذه البطولة على يد البطل النهائي نوفاك ديوكوفيتش. وجاءت هزيمته الأخرى الوحيدة هذا العام الأسبوع الماضي في الدوحة أمام دومينيك تيم المصنف الأول في البطولة والرابع عالمياً، على الرغم من أنه فاز بالمنافسات الزوجية مع أندري روبليف.

وعلى الرغم من الآمال الكبيرة حيال أليكسي بوبيرين الشاب الطموح الذي حصل على بطاقة دعوة في البطولة، إلا أن كارين خاشانوف المصنف الثامن في البطولة والـ 22 عالمياً أوقف هذه المسيرة وأخرجه من البطولة، بعد صراع امتد على مدار ساعتين و16 دقيقة بواقع مجموعتين مقابل واحدة (6-4,3-6,7-6).

وفاز الصربي دوشان لايوفيتش المصنف ‏‭ ‬11في ‬البطولة ‬و6 ‬عالمياً ‬على ‬التونسي ‬مالك ‬الجزيري ‬المصنف ‬258 ‬على ‬العالم، ‬بمجموعتين ‬دون ‬رد (‬7-5 ‬و6-2)‬، ‬وفاز ‬الإيطالي ‬جانيك ‬سينر ‬المصنف ‬16 ‬في ‬البطولة ‬و32 ‬عالمياً ‬على ‬الكازاخي ‬ألكساندر ‬بوبليك ‬بواقع ‬مجموعتين ‬مقابل ‬واحدة (‬2-6، ‬7-6، ‬6-4)‬.



