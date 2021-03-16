محمد قويض: الوحدة استحق الفوز

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

اعترف السوري محمد قويض مدرب الظفرة بأن فريقه لم يكن في حالة جيدة وأن الوحدة استحق الفوز في المباراة، التي جمعت الفريقين في الجولة 21 من دوري الخليج العربي، مرجعاً تواضع مستوى فريقه إلى غياب 6 من اللاعبين الأساسيين وعدم قدرة البدلاء على تعويضهم.

وقال: الوحدة كان الطرف الأفضل، صحيح أنه لعب في غياب عدد من لاعبيه، لكن غياباتنا كانت كثيرة ومستمرة في الفترة الأخيرة، ونأمل أن يعودوا في الفترة المقبلة حتى يعود الفريق لتحقيق نتائج جيدة، وفي المباراة كان حافزنا أكبر، لكن عزيمة الوحدة كانت أقوى وهجومه تألق وقاده للفوز، يجب علينا أن نراجع حساباتنا ونرتب أوراقنا لتحقيق نتائج إيجابية فيما تبقى من مباريات الدوري.