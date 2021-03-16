جريجوري: انتصارنا ليس مفاجأة

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

أعرب الفرنسي جريجوري دوفرينيس مدرب الوحدة «المؤقت» عن سعادته الكبيرة بالتزام اللاعبين بما طلبه منهم قبل مباراة الفريق اليوم أمام الظفرة بالجولة 21 من دوري الخليج العربي، وتقديمهم أفضل ما عندهم وصناعة الفرص وتسجيل الأهداف، معتبراً أن النتيجة ليست مفاجأة، لأن الوحدة فريق يملك إمكانيات كبيرة.

وقال: تحدث إلى اللاعبين وقلت لهم إننا نريد نتيجة إيجابية لرفع المعنويات، وهذا يتطلب أن نبذل كل طاقتنا، بالفعل قدم الفريق مردوداً جيداً، وكان الطرف الأفضل طوال ال90ـ دقيقة وأشكرهم على العطاء المميز داخل الملعب.