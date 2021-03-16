برعاية محمد بن زايد.. بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو تنطلق 6 أبريل

أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تنطلق بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو بدورتها الثانية عشرة خلال الفترة ما بين 6 و9 أبريل المقبل في صالة جو جيتسو أرينا، مدينة زايد الرياضية، بمشاركة أبرز اللاعبين المصنفين في العالم بمختلف الفئات، وسط إجراءات صحية احترازية دقيقة.

وتحظى رياضة الجو جيتسو بدعم كبير من القيادة الرشيدة، وخاصة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان باعتبارها من الرياضات التي تحمل الكثير من القيم النبيلة والتأثير الإيجابي على الفرد والمجتمع، فضلاً عن أهميتها في تعزيز الصحة البدنية والنفسية لممارسيها.

وقال عبدالمنعم السيد محمد الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو، «إن رؤية ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لقطاع الرياضة بشكل عام، ورياضة الجو جيتسو على وجه التحديد وراء كل الإنجازات التي حققها الاتحاد ولاعبيه على كافة المستويات سواء كانت فنية أو إدارية أو تنظيمية، بما ساهم في ارتقاء مكانة العاصمة أبوظبي لتصبح أكبر مطور لتلك الرياضة في العالم».

وشدد الهاشمي على أن دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للرياضة نابع من حرص سموه وإيمانه بقدرة أبناء الإمارات على التفوق وإحراز المراكز المتقدمة في مختلف ميادين المنافسات على الصعيدين الإقليمي والدولي، ورفع راية الإمارات عالية في شتى المحافل الرياضية.

وأضاف: «استراتيجية اتحاد الجو جيتسو مستمدة من خطة الدولة ونهج القيادة الرشيدة لتمكين الشباب وإعداد جيل رياضي متميز من المواهب في مختلف المجالات الرياضية».

وأضاف: الدولة لديها مشروع عالمي للجو جيتسو أرسى دعائمه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وينطلق الاتحاد في تحقيقه من نجاح إلى آخر، وخير دليل على ذلك انتشار اللعبة واتساع قاعدة المشاركين، وانعكاس ذلك على أعداد اللاعبين المشاركين في بطولة أبوظبي العالمية وغيرها من البطولات التي ينظمها الاتحاد كل عام.

ولفت الهاشمي إلى أن البطولة في نسختها الـ12 تشكل امتداداً للنجاحات المبهرة التي حققتها النسخ الـ11 السابقة وقد حققت منذ انطلاقتها نموا كبيرا حتى باتت أكبر حدث رياضي في عالم الجو جيتسو على الأجندة الرياضية العالمية.

وتابع: أن عجلة بطولات الاتحاد لم تتوقف على الرغم من الأزمة الصحية التي فرضت واقعا قاسيا على مختلف مناحي الحياة في العالم بأسره، وألقت بظلالها على النشاط الرياضي الذي تأثر كثيرا في مختلف القارات، مشيراً إلى أن الاتحاد كان مبادرا في رسم الخطط الاستباقية وتحويل التحديات إلى فرص للنجاح، تضمن استمرارية تنظيم بطولات وفعاليات الجو جيتسو المحلية والعالمية وفق إجراءات احترازية ووقائية استنادا لأفضل الممارسات العالمية.

وأكد الهاشمي أن اختيار التوقيت الحالي للبطولة نابع من حرص الاتحاد على ضمان أوسع مشاركة لنجوم اللعبة المحليين والعالميين، آخذاً بعين الاعتبار جميع الظروف الملائمة والإمكانيات التي تسهل عملية انتقال اللاعبين المشاركين إلى أبوظبي من قارات العالم الخمس.

واختتم بالقول: نفخر بتقديم هذا الحدث الرياضي العالمي كمنتج إماراتي بامتياز إلى جميع عشاق هذه الرياضة في كافة أنحاء العالم، الذين شهدوا تطور مسيرة بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو خلال أكثر من عقد من الزمن، حيث كانت الانطلاقة مع النسخة الأولى من البطولة عام 2009 وصولا إلى النسخة الثانية عشرة وأصبحت البطولة خلال مسيرتها تشكل علامة فارقة ترسم ملامح مستقبل الجو جيتسو العالمي، وتمثل حلماً للأبطال.

وتبدأ فعاليات البطولة بمنافسات فئة الشباب 6 أبريل، وتقام منافسات فئة الأساتذة في اليوم التالي 7 أبريل، أما منافسات فئة المحترفين فتبدأ يوم 8 أبريل، وتستكمل يوم 9 أبريل وهو اليوم الختامي للبطولة.